Editorias do Site
Redes Sociais

Nova pizzaria do ES tem da clássica marguerita à pizza de creme brûlée

Conheça a Pocar, aberta recentemente na Capital. Veja também: o novo cardápio do Peppe e a chegada da Barutti ao Shopping Vitória

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:22

Pizza marguerita da pizzaria Pocar, em Vitória
Marguerita é uma das opções clássicas do cardápio Crédito: Acervo/Pocar

Uma famosa expressão do "capixabês" dá nome à mais nova pizzaria de Vitória, a Pocar. Inaugurada em dezembro de 2025 ao lado da Pedra do Cruzeiro, na Praia do Canto, a casa aposta em um estilo de pizza em que a massa é bastante aerada, equilibra maciez e crocância, tem bordas generosas e impressiona com seu visual característico. 

"Nossa fermentação é 100% natural, usamos apenas levain. A maturação dura de 48 a 72 horas, o que torna a massa muito mais leve", explica uma das sócias, Brunna Borges, que comanda o espaço com o marido, Lucas Contini, e o irmão, Lucas Borges, chef do local.

Pizzaria Pocar, em Vitória
Os proprietários: Lucas Borges, Brunna Borges e Lucas Contini Crédito: Acervo/Pocar

Formado em Gastronomia pela UVV, Lucas tem passagem pelos restaurantes Soeta e Quinta dos Manacás, e também pela Medeiros Bakehouse, onde aprimorou a experiência com panificação. Na Pocar, seu cardápio apresenta 13 pizzas salgadas e três doces, com tamanho padrão (cada uma tem 26 cm de diâmetro, em média).

Algumas opções contêm ingredientes importados do país de origem, como brie francês e presunto, guanciale, mortadela e salame genuinamente italianos. Queijos produzidos nas montanhas do Espírito Santo também entram nas composições. 

Pizzas da Pocar

Brie, parma e mel: molho de tomate, queijo brie, presunto de Parma e mel (R$ 86) Foto por Acervo/Pocar
Carne-seca: molho de tomate, muçarela, carne-seca, banana-da-terra, cream cheese e veluté de agrião (R$ 84) Foto por Acervo/Pocar
Brûlée: creme brûlée e açúcar caramelizado (R$ 79) Foto por Acervo/Pocar
Calabresa: molho de tomate, muçarela, calabresa, cebola roxa e orégano fresco (R$ 66) Foto por Acervo/Pocar
1 de 4
Brie, parma e mel: molho de tomate, queijo brie, presunto de Parma e mel (R$ 86) Foto por Acervo/Pocar

A campeã de pedidos é a pizza de carne-seca com muçarela, banana-da-terra, cream cheese e veluté de agrião (R$ 84), mas vale a pena provar a Salaminho, favorita do chef: molho de tomate, queijo Venda Nova, muçarela fresca, queijo de cabra, salame milanês, raspas de limão siciliano e manjericão (R$ 96).  

A pizzaria fica no Via Cruzeiro Mall, na Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @pizzapocar

Restaurante Peppe lança novidades no cardápio 

Ano novo, cardápio novo: o Peppe Restaurante começou 2026 com sete novas opções no menu, da entrada à sobremesa. A convite do chef Vinicius Cavalcante, nossa reportagem provou alguns desses lançamentos, a começar pelo Camarão Satay: camarões grelhados, molho à base de amendoim e especiarias; saladinha de cenoura, cebola roxa e coentro; e pão brioche para acompanhar (R$ 94, entrada para compartilhar).   

Outra criação que provamos na estreia do cardápio foi o ceviche de peixe com croutons de mandioca e crocante de arroz com alga nori (R$ 82, também para dividir). Os preços dos itens recém-lançados (veja detalhes na galeria de fotos) variam entre R$ 52 e R$ 115. O restaurante fica na Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @pepperestaurante.

Novo cardápio do Peppe

Nhoque de rabada com pesto e nhoque de banana-da-terra grelhado (R$ 109) por Pablo Gonçalves
Tempurá de camarão, creme de mexilhão com couve-flor assada, picles de pimenta-de-cheiro, molho sweet chilli e salada (R$ 115) por Pablo Gonçalves
Veneno da Lata: sorvete de avelã, musse de chocolate branco, pipoca salgada, caramelo de café e croutons de babka (R$ 52) por Pablo Gonçalves
Carne de panela, creme de milho com missô, chilli crispy oil, coalhada e salada cítrica (R$ 98) por Pablo Gonçalves
1 de 4
Nhoque de rabada com pesto e nhoque de banana-da-terra grelhado (R$ 109) por Pablo Gonçalves

Gelateria Barutti inaugura segunda unidade em Vitória 

Vencedora na categoria Sorveteria do prêmio HZ Gastrô, realizado por A Gazeta, a Barutti inaugurou nesta semana um quiosque na Ala Parque, no Shopping Vitória, próximo à Avatim. Trata-se da segunda unidade da gelateria capixaba na Capital - a primeira foi aberta na Praia do Canto. 

Juntamente com a abertura da nova loja, o chef Guilherme Barutti anunciou a chegada de uma novidade ao cardápio: os Picolés Absurdos, disponíveis em seis versões, à venda em toda a rede.

Barutti no Shopping Vitória

Quiosque da Barutti fica na Ala Parque por Nicholas Benahia
Picolés Absurdos são um lançamento da gelateria e estão disponíveis em todas as unidades por Nicholas Benahia
1 de 2
Quiosque da Barutti fica na Ala Parque por Nicholas Benahia

Destaque para o Treviso, com creme de pistache e crocante de framboesa, e para o Modena, coberto com calda de caramelo e pedaços de brownie com avelã (R$ 26 cada um). Também é possível personalizar o picolé com uma calda ou chantili e um topping à escolha (R$ 30).

O quiosque no shopping servirá, além dos gelatos no copinho (a partir de R$ 22) ou na casquinha artesanal feita na casa (a partir de R$ 23), as famosas tortas de gelato da Barutti. O funcionamento é das 10h às 22h, todos os dias. O Shopping Vitória fica na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @baruttigelato.

LEIA MAIS NA COLUNA PITADAS

Restaurante vegano com bufê self-service é novidade em Vila Velha

Cafeteria pioneira em cafés especiais reabre as portas em Vitória

Fábrica capixaba de picolés artesanais inaugura gelateria em Vitória

Confeitaria ao estilo japonês serve de croissant a choux cream em Vitória

Tacacá e muito mais: o restaurante do ES que serve pratos da Amazônia

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - De lagosta a falafel, as novidades fresquinhas nos cardápios de verão do ES

De lagosta a falafel, as novidades fresquinhas nos cardápios de verão do ES

Imagem - De Setiba a Meaípe: veja roteiro para curtir a gastronomia de Guarapari

De Setiba a Meaípe: veja roteiro para curtir a gastronomia de Guarapari

Imagem - De pitaya a Piña Colada: novos gelatos para se refrescar no verão do ES

De pitaya a Piña Colada: novos gelatos para se refrescar no verão do ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal

9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal
Imagem - Oscar 2026: 5 filmes indicados que não podem ficar de fora da sua lista

Oscar 2026: 5 filmes indicados que não podem ficar de fora da sua lista
Imagem - Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!

Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!