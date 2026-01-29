Pitadas

Nova pizzaria do ES tem da clássica marguerita à pizza de creme brûlée

Conheça a Pocar, aberta recentemente na Capital. Veja também: o novo cardápio do Peppe e a chegada da Barutti ao Shopping Vitória

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:22

Marguerita é uma das opções clássicas do cardápio Crédito: Acervo/Pocar

Uma famosa expressão do "capixabês" dá nome à mais nova pizzaria de Vitória, a Pocar. Inaugurada em dezembro de 2025 ao lado da Pedra do Cruzeiro, na Praia do Canto, a casa aposta em um estilo de pizza em que a massa é bastante aerada, equilibra maciez e crocância, tem bordas generosas e impressiona com seu visual característico.

"Nossa fermentação é 100% natural, usamos apenas levain. A maturação dura de 48 a 72 horas, o que torna a massa muito mais leve", explica uma das sócias, Brunna Borges, que comanda o espaço com o marido, Lucas Contini, e o irmão, Lucas Borges, chef do local.

Os proprietários: Lucas Borges, Brunna Borges e Lucas Contini Crédito: Acervo/Pocar

Formado em Gastronomia pela UVV, Lucas tem passagem pelos restaurantes Soeta e Quinta dos Manacás, e também pela Medeiros Bakehouse, onde aprimorou a experiência com panificação. Na Pocar, seu cardápio apresenta 13 pizzas salgadas e três doces, com tamanho padrão (cada uma tem 26 cm de diâmetro, em média).

Algumas opções contêm ingredientes importados do país de origem, como brie francês e presunto, guanciale, mortadela e salame genuinamente italianos. Queijos produzidos nas montanhas do Espírito Santo também entram nas composições.

A campeã de pedidos é a pizza de carne-seca com muçarela, banana-da-terra, cream cheese e veluté de agrião (R$ 84), mas vale a pena provar a Salaminho, favorita do chef: molho de tomate, queijo Venda Nova, muçarela fresca, queijo de cabra, salame milanês, raspas de limão siciliano e manjericão (R$ 96).

A pizzaria fica no Via Cruzeiro Mall, na Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @pizzapocar.

Restaurante Peppe lança novidades no cardápio

Ano novo, cardápio novo: o Peppe Restaurante começou 2026 com sete novas opções no menu, da entrada à sobremesa. A convite do chef Vinicius Cavalcante, nossa reportagem provou alguns desses lançamentos, a começar pelo Camarão Satay: camarões grelhados, molho à base de amendoim e especiarias; saladinha de cenoura, cebola roxa e coentro; e pão brioche para acompanhar (R$ 94, entrada para compartilhar).

Outra criação que provamos na estreia do cardápio foi o ceviche de peixe com croutons de mandioca e crocante de arroz com alga nori (R$ 82, também para dividir). Os preços dos itens recém-lançados (veja detalhes na galeria de fotos) variam entre R$ 52 e R$ 115. O restaurante fica na Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @pepperestaurante.

Gelateria Barutti inaugura segunda unidade em Vitória

Vencedora na categoria Sorveteria do prêmio HZ Gastrô, realizado por A Gazeta, a Barutti inaugurou nesta semana um quiosque na Ala Parque, no Shopping Vitória, próximo à Avatim. Trata-se da segunda unidade da gelateria capixaba na Capital - a primeira foi aberta na Praia do Canto.



Juntamente com a abertura da nova loja, o chef Guilherme Barutti anunciou a chegada de uma novidade ao cardápio: os Picolés Absurdos, disponíveis em seis versões, à venda em toda a rede.

Destaque para o Treviso, com creme de pistache e crocante de framboesa, e para o Modena, coberto com calda de caramelo e pedaços de brownie com avelã (R$ 26 cada um). Também é possível personalizar o picolé com uma calda ou chantili e um topping à escolha (R$ 30).

O quiosque no shopping servirá, além dos gelatos no copinho (a partir de R$ 22) ou na casquinha artesanal feita na casa (a partir de R$ 23), as famosas tortas de gelato da Barutti. O funcionamento é das 10h às 22h, todos os dias. O Shopping Vitória fica na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @baruttigelato.

