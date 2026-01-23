Sabores da estação

De lagosta a falafel, as novidades fresquinhas nos cardápios de verão do ES

Lançamentos dos chefs para esta temporada são marcadas pela leveza, como mostra a seleção feita por HZ em três restaurantes capixabas

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:14

Tartar de atum, tiradito de lagosta, lasanha de bacalhau, crudo de peixe e salada com falafel estão entre as novidades lançadas por restaurantes capixabas neste verão.

HZ destaca três deles na lista abaixo, que reúne 12 opções de pratos, entradas e sobremesas pensados para esta temporada.

Em Vitória, o La Rústica e o Soeta criaram menus inteiramente dedicados à estação, que pede combinações mais leves e refrescantes. Nas montanhas, o Cafe Haus segue pelo mesmo caminho. Confira!

1 Da entrada à sobremesa Em Jardim Camburi, a cantina italiana La Rústica acaba de lançar um cardápio extra, inspirado na estação. É o Dolce Vita, composto por sete itens, da entrada à sobremesa, vendidos separadamente. Uma opção bem fresquinha para começar é o tartar de atum e salmão em cama de quinoa com triguilho e maçã verde, servido com tortilhas de milho (R$ 85/foto). Entre as escolhas de prato estão fettuccine com camarão em molho de tomate e creme de queijo (R$ 109/individual); peixe empanado , purê de batatas e molho branco com alho-poró (R$ 162, para dois); e salada com camarões , pesto de manjericão e lascas de parmesão (R$ 65/individual). Abre de terça a domingo. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi. Reservas e mais informações: (27) 99722-8168 e @larusticacantina. FOTO: Acervo/La Rústica

2 Menu da temporada Lançado esta semana, o menu de verão do restaurante Soeta propõe uma degustação completa em seis etapas (R$ 268 por pessoa/bebidas à parte). O jantar começa pelo tiradito de lagosta e manga (foto), seguido por temaki de barriga de porco e sanduíche de camarão em tempura, salada de repolho e picles de cenoura. Logo após, chega à mesa a lasanha de bacalhau com palmito e creme de brócolis, sucedida por filé mignon à milanesa de especiarias com tortinha de tomates, ricota e salada de ervas. A sobremesa, Romeu e Julieta , é uma cheesecake com merengue de goiaba, sorvete de queijo e goiabada. Abre de terça a sábado. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 98875-1032 e @soetarestaurante. FOTO: Estevão Ribeiro

3 Novidade nas montanhas O verão nas montanhas capixabas trouxe novidades ao cardápio do Cafe Haus. Comandado pela chef Kamila Zamprogno, o tradicional restaurante de Santa Teresa lançou duas novidades, bem leves e refrescantes: crudo de peixe com molho de manga, gengibre e creme de ricota, acompanhado por fatias de focaccia da casa (R$ 79/foto), e salada em tiras com falafel e homus de cenoura (R$ 89). Abre de quinta a domingo. Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Reservas e mais informações: @restaurantecafehaus. FOTO: Agência Storm

Este vídeo pode te interessar