Sabores da estação

Verão começa com novos pratos em restaurantes do ES; confira

Cardápios selecionados por HZ na Grande Vitória trazem opções mais leves e refrescantes para a temporada de calor intenso

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:00

Ceviche: opção leve e refrescante no restaurante Kairū, em Vila Velha Crédito: Igor Trarbach

O verão capixaba começa neste domingo, 21 de dezembro, trazendo em muitos restaurantes cardápios cheios de frescor e delicadeza, renovados de acordo com o clima da estação.

Pratos leves, pescados e frutos do mar como protagonistas e combinações refrescantes dão o tom dos lançamentos nesta temporada de calor mais intenso.

HZ antecipa algumas dessas novidades, que vão das entradas aos coquetéis, passando por pratos cuidadosamente elaborados com ingredientes da época em Vitória e Vila Velha. Confira abaixo!

Cardápio sazonal

Com uma proposta voltada à sazonalidade de pratos e ingredientes, o Kairū, em Vila Velha, tem seu cardápio renovado a cada estação. Para o verão, as novidades já estão na carta, e os pescados e frutos do mar dominam a seleção do chef Igor Trarbach.

Entre as criações com peixe, têm destaque o ceviche, com leite de onça, laranja kinkan e pérolas de tapioca (R$ 72/entrada), e também chamam atenção os camarões VG na brasa com praliné salgado de castanhas, vatapá picante e pipoca de sagu (R$ 85/entrada).

Camarão Bravo: entrada com vatapá e sagu Crédito: Igor Trarbach

Na lista de pratos, estreia o Polvo & Fregola, composto de tentáculos de polvo grelhado com molho rôti, fregola sarda (massa rústica italiana em forma de bolinhas) "moquecada", gel de caipirinha de caju e guasacaca - molho venezuelano à base de abacate, semelhante ao guacamole (R$ 125/individual).

O Kairū funciona de terça a domingo, na Rua Antônio Ataíde, 531, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @kairurest.

Atum e muito mais

Pratos mais leves e opções grelhadas que fogem ao trivial lideram as novidades no menu do Empório Joaquim, que adaptou parte do seu cardápio à estação mais quente do ano.

Um dos lançamentos é o Fish Nuggets, preparado com peixe branco em cubos crocantes, empanados em tempura e servidos com molho tártaro (R$ 49/entrada). O Tuna Tataki, também recém-chegado, é composto por fatias de atum selado, molho ponzu, gergelim, chilli crunch e salada de vegetais (R$ 58).



Atum para o cardápio de verão do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin

Na seção de novos pratos principais, destaque para o Steak and Fries (bife de fraldinha servido com fritas e béarnaise - que pode ser substituído por molho poivre ou de mostarda/R$ 110). O atum fresco grelhado na brasa e servido com molho poivre ou ponzu também é novidade (R$ 110). Os pratos são individuais.

O bistrô do Empório Joaquim funciona todos os dias, com café, almoço e jantar, no Shopping Day by Day, que fica na Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim.

Pratos inéditos e drinques temáticos

Para celebrar a chegada do verão, o bar e restaurante Caranguejo do Assis incluiu no menu pratos inéditos, como o Arroz do Mar, preparado no caldo de peixe com vinho branco, badejo, polvo e camarões salteados na manteiga de ervas (R$ 230), e o Badejo da Praia, grelhado e servido com purê de batata e arroz de brócolis (R$ 180).

Outra novidade é o robalo frito, disponível em duas versões: ao vinagrete (R$ 215) e completo, acompanhado de arroz, tutu de feijão e vinagrete (R$ 230).

A carta de drinques vem com uma nova seção, formada por coquetéis dedicados a cartões-postais de Vila Velha, como o Morro do Moreno (vodca, limão, xarope de morango, suco de laranja e espuma cítrica/R$ 40) e a Praia da Costa (gim, refrigerante de gengibre, limão, xarope de morango e espuma cítrica/R$ 40).

Badejo da Praia: prato vai à mesa com purê e arroz Crédito: Bruno Coelho

O Caranguejo do Assis abre diariamente, para almoço e jantar, na Avenida da Praia, 290, na Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.

