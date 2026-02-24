MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado: 'Hora de dar um tempo'

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:03
MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado em sua carreira no funk. Em nota, ele afirma que 2026 será seu último ano em atividade antes da interrupção.
"Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim, e justamente por isso esse momento pede consciência", diz ele, sem explicar o motivo da pausa.
"O ano de 2026 vai ser especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo", afirma.
Livinho, que em agosto de 2025 deixou o Dança dos Famosos (Globo) após perfurar o pulmão num acidente, tem uma carreira musical de 15 anos.
Dentre os sucessos que ele canta estão "Cheia de Marra", "Tudo de Bom" e "Mulher Kama Sutra".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta