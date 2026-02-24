Editorias do Site
Leo Lins é absolvido de condenação de oito anos de prisão e celebra nas redes sociais

OUTRO LADO: Procurada, defesa do comediante alega censura e afirma que irá recorrer da sentença em segunda instância

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:21

O humorista Leo Lins teve sua condenação de oito anos de prisão revertida pela Justiça e agora está absolvido. Em junho do ano passado, ele foi condenado à reclusão por comentários considerados discriminatórios, feitos em uma apresentação de 2022 e exibida no YouTube.

Pelas redes sociais, o comediante celebrou ao realizar um "chá-revelação" de sua absolvição na frente do prédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.

Segundo a equipe de advogados, dois dos três desembargadores votaram pela revogação da sentença, e o terceiro manteve a decisão anterior.

"Concluímos o julgamento da apelação de um caso que trouxe repercussão na mídia e no setor artístico de se criminalizar uma criação artística", disse o advogado Carlos Eduardo Ramos.

Apesar da absolvição, o processo ainda não acabou, pois ainda cabe um recurso pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça. A equipe diz acreditar que já existe um parâmetro mais brando para que, nas próximas etapas, seja mantida a absolvição.

Lins também se livrou de pagar uma indenização no valor de mais de R$ 300 mil por danos morais coletivos.

"Essa decisão não é importante só para mim. Era um contexto de palco e nunca havia tido condenação dessa no Brasil por uma piada contada no teatro. Sensação de dever cumprido e logo terá um show novo para ser lançado", disse pelas redes sociais.

