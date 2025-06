Famosos

Famosos reagem a piada de Leo Lins sobre câncer de Preta Gil: 'Monstro'

Alexandre Frota e Alice Wegmann se manifestam contra falas de comediante

Em um show no Teatro Gazeta, na avenida Paulista, em São Paulo, o comediante Leo Lins fez uma piada que zombava do câncer de Preta Gil. Essa foi a primeira apresentação dele na capital paulista após ser condenado a mais de oito anos de prisão por piadas consideradas racistas e preconceituosas.>

"A Preta Gil veio me processar devido a uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer", disse ele no palco.>