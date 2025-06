Shows

Imagine Dragons anuncia shows no Brasil em outubro; veja datas

Apresentações, que foram anunciadas pela produtora Live Nation, acontecem em outubro, em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:01

Show da banda Imagine Dragons, na edição comemorativa de 40 anos do Rock In Rio Crédito: Marcelo Fonseca/Folhapress

O trio norte-americano Imagine Dragons confirmou três shows no Brasil na manhã desta quinta-feira (26). As apresentações, que foram anunciadas pela produtora Live Nation, acontecem em outubro, em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.>

As vendas começam na próxima quinta-feira (3), pela tiqueteiraTicketmaster, para as três apresentações. Há ingressos a partir de R$ 490 (inteira). Haverá uma pré-venda para clientes Santander Select e Private, a partir das 13h de terça (1º). No dia seguinte (2), as vendas serão abertas para demais clientes do banco por 24h.>

A primeira parada em terras brasileiras será na capital mineira. O grupo se apresenta no dia 26 de outubro, –um domingo– às 16h, no estádio do Mineirão.>

Em 29 de outubro, o grupo se apresenta no estádio Mané Garrincha, na capital federal. A abertura do portão acontece às 16h, e o show, às 21h.>

>

A passagem pelo Brasil se encerra com apresentação no estádio do Morumbis, na região sul, em 31 de outubro –coincidentemente, o Dias da Bruxas, ou, do Saci.>

Formado em 2008 em Las Vegas (EUA) com uma configuração de quarteto, Imagine Dragons teve uma rápida ascensão com músicas de pop-rock bem aceitas pelo público em geral, capitalizando mesmo fãs de fora do gênero. São donos de sucessos como "Radioactive", "Believer" e "Thunder".>

A última vez que esteve no Brasil, Imagine Dragons se apresentou no Rock in Rio, na capital fluminense. Também no ano passado, a banda sofreu uma baixa, com a saída do baterista Daniel Platzman, espaço que ainda está vago.>

Este vídeo pode te interessar