Eletrônica

DJ Martin Garrix anuncia show inédito no Espírito Santo em nova turnê no Brasil

Conhecido por sucessos como “Animals”, “Scared to Be Lonely” e “In the Name of Love”, o DJ é uma presença constante nos maiores festivais do planeta

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:12

Martin Garrix anuncia show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@martingarrix

Guarapari está oficialmente no mapa dos grandes shows internacionais. No dia 2 de janeiro de 2026, o holandês Martin Garrix, eleito o melhor DJ do mundo em 2024 pela DJ Mag, desembarca no Espírito Santo para uma apresentação inédita em Guarapari. >

A venda oficial está prevista para começar na próxima segunda-feira (30), com valores a serem divulgados em breve. O cadastro para a pré-venda dos ingressos já está disponível no perfil oficial do Brava Beach Club.>

Conhecido por sucessos como “Animals”, “Scared to Be Lonely” e “In the Name of Love”, o DJ é uma presença constante nos maiores festivais do planeta. Em seus shows, une tecnologia de ponta, luzes, som e emoção em um espetáculo multimídia que conquista multidões.>

O show faz parte de uma aguardada turnê nacional, que passará por sete cidades e promete transformar o verão brasileiro com experiências sensoriais de alto impacto. Com mais de 25 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Garrix é um dos principais nomes da música eletrônica mundial. >

>

Mais do que uma sequência de shows, a turnê de Martin Garrix pelo Brasil será uma celebração da forte conexão entre o artista e o público brasileiro - sempre caloroso, apaixonado e engajado. Em seu retorno ao país, Garrix promete momentos inesquecíveis e uma performance que elevará ainda mais o padrão da cena eletrônica nacional.>

Confira as datas confirmadas

- Nova Lima (Club 415, 27/12)

- Guarujá (Laroc Guarujá, 28/12)

- Maracaípe/Recife ( Amoré, 29/12)

- Rio de Janeiro (Rio Centro, 30/12)

- Valinhos (Laroc Club, 31/12)

- Guarapari/Vitória (Brava Beach Club, 02/01)

- Florianópolis (P12, 03/01)>

