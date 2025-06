Surpresa!

Capixaba é pedida em casamento em show de Pedro Sampaio na Bahia

Casal viajou para Porto Seguro para assistir ao show do cantor. Os dois chegaram namorados e saíram de lá noivos, em um pedido pra lá de surpreendente

A capixaba Kiara Martinez, fã declarada do cantor Pedro Sampaio, foi pedida em casamento no show do artista, que aconteceu na última quinta-feira (19), em Porto Seguro. E não para por aí: foram dois pedidos! >

"Meu namorado entrou em contato com a equipe do evento e do Pedro, mas não teve retorno por 5 meses. No dia, ele me avisou que conseguiu falar com a irmã de uma bailarina e que a gente iria no camarim tirar foto. Eu achei que seria só uma foto, mas lá a surpresa aconteceu", contou a agora noiva. >