Thiago Martins traz Quintal do TG a Vitória com participação de Gica e Pique Novo

Projeto do cantor homenageia grandes nomes e compositores do samba e terá o ES como parte das gravações de projeto audiovisual

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:15

No próximo dia 2 de agosto, o ator e cantor Thiago Martins retorna a Vitória para mais uma edição de sua festa autoral que roda o país: o Quintal do TG. O evento será no Na Vista, em Vitória, e receberá nomes do samba e pagode como Gica e Pique Novo. Os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 80 (meia).>

Em sua terceira edição no estado, o evento terá a gravação das apresentações para um projeto audiovisual. Dois locais foram escolhidos para sediar as filmagens: Fernando de Noronha (dia 26 de julho) e Vitória. A festa contará com palco cenográfico e mais de 3 horas de show.>

A primeira gravação do Quintal do TG aconteceu no Morro do Vidigal – local onde o artista nasceu e cresceu, e contou com 28 faixas gravadas, além de receber nomes como Jorge Aragão, Xande de Pilares, Grupo Revelação, Mumuzinho, Gustavo Lins, entre outros.>

“O Quintal do TG é uma grande declaração de amor ao Vidigal, minha favela e por todos esses artistas que me inspiraram e mostraram a força dos nossos pagodes! Um trabalho feito com muito amor”, comemorou o cantor.>

SERVIÇO

QUINTAL DO TG

Data: 2 de agosto (sábado)

2 de agosto (sábado) Horário: a partir das 18h

a partir das 18h Ingressos (3° lote): R$ 80 (meia), R$ 90 (meia solidária), R$ 160 (inteira)

R$ 80 (meia), R$ 90 (meia solidária), R$ 160 (inteira) Local: Na Vista

Na Vista Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória >

