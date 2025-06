Forró

Festival de forró terá Mestrinho e Trio Xamego na vila de Itaúnas

Com programação intensa, evento celebra o forró como patrimônio cultural e atrai público do Brasil e do exterior

Publicado em 22 de junho de 2025 às 12:00

Mestrinho é atração confirmada da 4ª edição do Festival Matrizes Crédito: Reprodução/Instagram/@mestrinhomestrinho/@rafaelstrabelli

A charmosa vila de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, vai virar novamente o coração pulsante do forró tradicional. Entre os dias 12 e 19 de julho, o município sedia a 4ª edição do Festival Matrizes, que se firma como um dos maiores eventos do gênero no Estado. Os ingresos estão disponíveis no site Sympla e custam entre R$ 70 ( 1º Lote, sábado, meia-entrada) a (R$ 920 passaporte, 3º lote, inteira).>

Artistas consagrados como Mestrinho, Trio Xamego, Forroçacana e Os 3 do Nordeste, já estão confirmados. Novos talentos e atrações internacionais também vão fortalecer o line-up do evento, que acontece na lendária casa Buraco do Tatu, espaço simbólico para o forró pé de serra e um dos grandes polos culturais do país.>

Idealizado em homenagem ao reconhecimento do forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN, o festival ultrapassa a música: é encontro, pertencimento e memória viva. Em 2025, a expectativa é de receber até 2.500 pessoas por dia, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo cultural da região.>

Shows, oficinas, dança e DJs

A programação une tradição e inovação. Além de Mestrinho e Trio Xamego, o público poderá curtir shows de Thaís Nogueira, Diego Oliveira, Diana do Sertão e Forroçacana, com noites que atravessam gerações e linguagens dentro do universo forrozeiro.>

>

Nos intervalos, a pista segue com DJs e coletivos renomados, como Forró Veneno, Forrozim BH, Coletivo Carcará e No Balanço do Vinil. Durante o dia, o público participa de oficinas e vivências culturais, ministradas por grupos e companhias de referência nacional e internacional, como Varanda Roots, Pé Descalço, Chineleiros, Ecoar e Cia Lá na Dança.>

SERVIÇO

Festival Matrizes 2025

Local: Buraco do Tatu – Vila de Itaúnas (Conceição da Barra)

Buraco do Tatu – Vila de Itaúnas (Conceição da Barra) Data: 12 a 19 de julho

12 a 19 de julho Horários: 14h às 16h: Oficinas e vivências / 20h às 22h: Torneios de dança / 22h às 6h: Shows e festas

14h às 16h: Oficinas e vivências / 20h às 22h: Torneios de dança / 22h às 6h: Shows e festas Ingressos: disponíveis no site Sympla

disponíveis no site Sympla Classificação: 12 anos (oficinas e torneios) | 16 anos (shows)

12 anos (oficinas e torneios) | 16 anos (shows) Haverá estrutura com barracas de comida e bebidas (alcoólicas a partir do período noturno) >

