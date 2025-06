Veio aí

Festival TendaLab abre retirada de ingressos gratuitos nesta quinta (19)

Evento celebra 10 anos com programação que conta com Ney Matogrosso e Liniker; entrada é gratuita mediante doação de alimento não perecível

Começa nesta quinta-feira (19) a retirada dos ingressos solidários para o 10º TendaLab, um dos festivais mais importantes e diversos do Espírito Santo. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de julho de 2025, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do festival. >