Marcelo D2 é a nova atração confirmada no Festival TendaLab 2025

Evento acontece no Clube Álvares Cabral e também terá shows de Ney Matogrosso, Liniker, entre outros. Veja como adquirir o ingresso

Publicado em 20 de maio de 2025 às 13:37

Cantor Marcelo D2 estará no ES Crédito: Fabio Rocha / Globo

O Festival TendaLab acaba de anunciar mais um nome de peso para sua 10ª edição: Marcelo D2 sobe ao palco da Área Verde do Clube Álvares Cabral com o show do álbum Manual Prático do Novo Samba Tradicional, nos dias 25 e 26 de julho, em Vitória. O evento é gratuito, com retirada de ingressos online em breve. >

Nome emblemático da música brasileira, D2 apresenta ao público capixaba o projeto dividido em quatro volumes, desenvolvido ao lado da esposa e parceira criativa Luiza Machado. No palco, ele é acompanhado pela banda Um Punhado de Bamba, trazendo uma fusão poderosa entre tradição e inovação sonora.>

Desde 2023, Marcelo D2 vem aprofundando sua relação com o samba, misturando os sons eletrônicos da 808 com os elementos clássicos do gênero, como o repique, tantã, cuíca e pandeiro, numa reverência moderna à essência das rodas de samba — com DNA do Cacique de Ramos.>

Marcelo D2 Crédito: EDUARDO LOPES

O projeto já conta com três volumes lançados:>

>

DONA PAULETE , em homenagem à sua mãe, traz releituras como Maneiras, de Zeca Pagodinho, e a inédita Estou Voltando, de Almir Guineto

, em homenagem à sua mãe, traz releituras como Maneiras, de Zeca Pagodinho, e a inédita Estou Voltando, de Almir Guineto TIA DARC I, com participação do Fundo de Quintal, inclui a nova versão do clássico autoral A Maldição do Samba

I, com participação do Fundo de Quintal, inclui a nova versão do clássico autoral A Maldição do Samba LUIZA, dedicado à esposa, apresenta sua leitura para Lucidez, de Jorge Aragão, além de faixas inéditas >

Agora, D2 prepara o quarto e último volume da série. “Eu estou seguindo o meu caminho a serviço do samba, o que mais quero é me aproximar cada vez mais do público”, afirma o artista.>

Line-up celebra a diversidade da música brasileira

Além de Marcelo D2, o TendaLab 2025 já confirmou nomes como Liniker, com o show da turnê CAJU; Ney Matogrosso, com Bloco na Rua; Josyara, com o show Avia; o trombonista capixaba Joabe Reis; e a banda Casaca, lançando o novo álbum Celebração. >

As cantoras Josyara e Liniker e os cantores Pretinho da Serrinha e Ney Matogrosso Crédito: Juh Almeida / Caroline Lima / Daniela Dacorso / Marcos Hermes

Também estão no line-up: a roda de samba de Pretinho da Serrinha, as brasilidades eletrônicas de DJ Maholic, os grooves de DJ Negana, a energia da banda Soltos e Prensados com Jefinho Faraó, e participações de Akilla, Cidinho e Doca, celebrando a força e pluralidade da música nacional.>

A entrada para o festival é gratuita, com retirada antecipada online e sujeita à lotação. Em breve, serão divulgadas as orientações e o link para garantir seu ingresso. >

