Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Aniversário de Vila Velha terá shows de Psirico e Thaeme & Thiago
Gratuito

Aniversário de Vila Velha terá shows de Psirico e Thaeme & Thiago

Além de Diogo Nogueira, programação terá mais atrações em quatro dias de evento com feira artesanal, praça de alimentação, entre outros
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 12:15

Psirico, Thaeme e Thiago e Diogo Nogueira farão show no aniversário de Vila Velha
Psirico, Thaeme e Thiago e Diogo Nogueira farão show no aniversário de Vila Velha Crédito: Globo / Maurício Fidalgo / Patricia Canola / Globo / Maurício Fidalgo
Após anunciar a participação de Diogo Nogueira, a Prefeitura de Vila Velha confirmou novas atrações para a festa de 490 anos da cidade: os shows da dupla sertaneja Thaeme & Thiago e da banda de axé Psirico. A programação completa inclui quatro dias de atividades culturais gratuitas no Parque da Prainha, de quinta-feira (22) a domingo (25), com apresentações musicais, feira de empreendedores locais, praça de alimentação, além de eventos cívicos tradicionais.
As comemorações começam na quinta (22), com a Cerimônia do Fogo Simbólico, que será acesa às 15h no Palácio Anchieta, em Vitória, e chegará à Prainha por volta das 17h. No dia seguinte, sexta (23), a cidade assume simbolicamente o papel de capital do Espírito Santo com o desfile cívico-militar, às 7h, na Avenida Jerônimo Monteiro.
A partir da tarde de sexta, a música toma conta dos palcos montados na Prainha. Além de Diogo Nogueira, que se apresenta às 22h30 do dia 23, a programação traz Thaeme & Thiago no sábado (24), às 22h30, e o grupo Psirico no domingo (25), às 19h, encerrando a festa em grande estilo. A programação também valoriza artistas locais, como Pele Morena, Samba Crioulo, Luiza Andrade, Andrea Nery, Rickson Maioli, entre outros, além de festas com DJs nas tendas temáticas.
DJ capixaba representa o Funk Brasileiro em festival na Austrália
DJ Karolla se apresentará no sábado (24) Crédito: Vikki Dessauni | Pedro Oliver
Confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (22)

  • 15h – Cerimônia do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta (Vitória)
  • 15h30 – Saída do fogo simbólico
  • 17h – Chegada do fogo na Prainha (Praça Otávio Araújo)

Sexta-feira (23)

  • Desfile Cívico-Militar
  • 6h40 – Saída do fogo simbólico da Prainha rumo à Praça Duque de Caxias
  • 7h – Cerimônia de abertura
  • 7h30 – Início do desfile

  • Palco Vila Gastronômica
  • 16h – DJ Babaloo
  • 16h30 – Regional da Nair
  • 20h30 – Samba Crioulo
  • 0h – DJ Babaloo

  • Tenda Delírio
  • 18h às 0h30 – Festa 2000eTal (DJs)

  • Palco Vila Velha
  • 19h – Pele Morena
  • 22h30 – Diogo Nogueira

Sábado (24)

  • Palco Vila Gastronômica
  • 14h – DJ Karolla
  • 15h – Trio Clandestino
  • 17h – DJ Karolla
  • 17h30 – Serestão do Zé
  • 19h – DJ Karolla
  • 21h – Rickson Maioli
  • 0h – DJ Karolla

  • Tenda Delírio
  • 16h – Festa Pike V.V

  • Palco Vila Velha
  • 19h30 – Luiza Andrade
  • 22h30 – Thaeme & Thiago

Domingo (25)

  • Palco Vila Gastronômica
  • 12h – DJ Relima
  • 13h – Balança Penha
  • 14h30 – Maycon Sarmento
  • 17h30 – Andrea Nery
  • 20h30 – DJ Relima

  • Tenda Delírio
  • 16h – Prainha Vive – DJs de Forró

  • Palco Vila Velha
  • 16h – Samba Soul
  • 19h – Psirico

Veja Também

Festa de aniversário de Vila Velha terá show de Diogo Nogueira e atrações locais

Santa Jazz 2025 lota 100% da hotelaria de Santa Teresa

Mel Lisboa homenageia Rita Lee em espetáculo em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Prefeitura de Vila Velha Sertanejo Vila Velha Diogo Nogueira Axé Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados