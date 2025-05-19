Aniversário de Vila Velha terá shows de Psirico e Thaeme & Thiago

Psirico, Thaeme e Thiago e Diogo Nogueira farão show no aniversário de Vila Velha Crédito: Globo / Maurício Fidalgo / Patricia Canola / Globo / Maurício Fidalgo

Após anunciar a participação de Diogo Nogueira, a Prefeitura de Vila Velha confirmou novas atrações para a festa de 490 anos da cidade: os shows da dupla sertaneja Thaeme & Thiago e da banda de axé Psirico. A programação completa inclui quatro dias de atividades culturais gratuitas no Parque da Prainha, de quinta-feira (22) a domingo (25), com apresentações musicais, feira de empreendedores locais, praça de alimentação, além de eventos cívicos tradicionais.

As comemorações começam na quinta (22), com a Cerimônia do Fogo Simbólico, que será acesa às 15h no Palácio Anchieta, em Vitória, e chegará à Prainha por volta das 17h. No dia seguinte, sexta (23), a cidade assume simbolicamente o papel de capital do Espírito Santo com o desfile cívico-militar, às 7h, na Avenida Jerônimo Monteiro.

A partir da tarde de sexta, a música toma conta dos palcos montados na Prainha. Além de Diogo Nogueira, que se apresenta às 22h30 do dia 23, a programação traz Thaeme & Thiago no sábado (24), às 22h30, e o grupo Psirico no domingo (25), às 19h, encerrando a festa em grande estilo. A programação também valoriza artistas locais, como Pele Morena, Samba Crioulo, Luiza Andrade, Andrea Nery, Rickson Maioli, entre outros, além de festas com DJs nas tendas temáticas.

DJ Karolla se apresentará no sábado (24) Crédito: Vikki Dessauni | Pedro Oliver

Confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (22)

15h – Cerimônia do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta (Vitória)

15h30 – Saída do fogo simbólico

17h – Chegada do fogo na Prainha (Praça Otávio Araújo)

Sexta-feira (23)

Desfile Cívico-Militar

6h40 – Saída do fogo simbólico da Prainha rumo à Praça Duque de Caxias

7h – Cerimônia de abertura

7h30 – Início do desfile





Palco Vila Gastronômica

16h – DJ Babaloo

16h30 – Regional da Nair

20h30 – Samba Crioulo

0h – DJ Babaloo





Tenda Delírio

18h às 0h30 – Festa 2000eTal (DJs)





Palco Vila Velha

19h – Pele Morena

22h30 – Diogo Nogueira

Sábado (24)

Palco Vila Gastronômica

14h – DJ Karolla

15h – Trio Clandestino

17h – DJ Karolla

17h30 – Serestão do Zé

19h – DJ Karolla

21h – Rickson Maioli

0h – DJ Karolla





Tenda Delírio

16h – Festa Pike V.V





Palco Vila Velha

19h30 – Luiza Andrade

22h30 – Thaeme & Thiago

Domingo (25)