Aniversário de Vila Velha terá shows de Psirico e Thaeme & Thiago

Após anunciar a participação de Diogo Nogueira, a Prefeitura de Vila Velha confirmou novas atrações para a festa de 490 anos da cidade: os shows da dupla sertaneja Thaeme & Thiago e da banda de axé Psirico. A programação completa inclui quatro dias de atividades culturais gratuitas no Parque da Prainha, de quinta-feira (22) a domingo (25), com apresentações musicais, feira de empreendedores locais, praça de alimentação, além de eventos cívicos tradicionais.
As comemorações começam na quinta (22), com a Cerimônia do Fogo Simbólico, que será acesa às 15h no Palácio Anchieta, em Vitória, e chegará à Prainha por volta das 17h. No dia seguinte, sexta (23), a cidade assume simbolicamente o papel de capital do Espírito Santo com o desfile cívico-militar, às 7h, na Avenida Jerônimo Monteiro.
A partir da tarde de sexta, a música toma conta dos palcos montados na Prainha. Além de Diogo Nogueira, que se apresenta às 22h30 do dia 23, a programação traz Thaeme & Thiago no sábado (24), às 22h30, e o grupo Psirico no domingo (25), às 19h, encerrando a festa em grande estilo. A programação também valoriza artistas locais, como Pele Morena, Samba Crioulo, Luiza Andrade, Andrea Nery, Rickson Maioli, entre outros, além de festas com DJs nas tendas temáticas.
Confira abaixo a programação completa:
Quinta-feira (22)
- 15h – Cerimônia do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta (Vitória)
- 15h30 – Saída do fogo simbólico
- 17h – Chegada do fogo na Prainha (Praça Otávio Araújo)
Sexta-feira (23)
- Desfile Cívico-Militar
- 6h40 – Saída do fogo simbólico da Prainha rumo à Praça Duque de Caxias
- 7h – Cerimônia de abertura
- 7h30 – Início do desfile
- Palco Vila Gastronômica
- 16h – DJ Babaloo
- 16h30 – Regional da Nair
- 20h30 – Samba Crioulo
- 0h – DJ Babaloo
- Tenda Delírio
- 18h às 0h30 – Festa 2000eTal (DJs)
- Palco Vila Velha
- 19h – Pele Morena
- 22h30 – Diogo Nogueira
Sábado (24)
- Palco Vila Gastronômica
- 14h – DJ Karolla
- 15h – Trio Clandestino
- 17h – DJ Karolla
- 17h30 – Serestão do Zé
- 19h – DJ Karolla
- 21h – Rickson Maioli
- 0h – DJ Karolla
- Tenda Delírio
- 16h – Festa Pike V.V
- Palco Vila Velha
- 19h30 – Luiza Andrade
- 22h30 – Thaeme & Thiago
Domingo (25)
- Palco Vila Gastronômica
- 12h – DJ Relima
- 13h – Balança Penha
- 14h30 – Maycon Sarmento
- 17h30 – Andrea Nery
- 20h30 – DJ Relima
- Tenda Delírio
- 16h – Prainha Vive – DJs de Forró
- Palco Vila Velha
- 16h – Samba Soul
- 19h – Psirico