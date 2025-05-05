Festa de aniversário de Vila Velha terá show de Diogo Nogueira e atrações locais

Cantor Diogo Nogueira Crédito: Leo Aversa

Para celebrar os 490 anos de Vila Velha, a Prefeitura divulgou uma programação especial com muita música e cultura para todas as idades. O destaque da festa será o show gratuito do cantor Diogo Nogueira, um dos principais nomes do samba brasileiro, que se apresenta na sexta-feira, 23 de maio, no Parque da Prainha.

Com uma carreira consolidada e passagem por palcos nacionais e internacionais, Diogo Nogueira promete agitar o público com grandes sucessos como "Pé na Areia", "Clareou", "Alma Boêmia" e "Sou Eu", além de canções que exaltam o samba de raiz. Filho do saudoso cantor e compositor João Nogueira, Diogo é reconhecido por sua voz potente, carisma e dedicação à preservação da tradição do samba.

O evento faz parte das celebrações do aniversário do município e deve atrair milhares de pessoas para a centro histórico de Vila Velha, onde também se apresentarão os grupos Pele Morena, Samba Crioulo e o tradicional Regional da Nair, promovendo uma noite recheada de ritmos e homenagens à cultura popular. Toda a programação cultural é gratuita.

Bloco Regional da Nair Crédito: Vitor Jubini

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