Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festa de aniversário de Vila Velha terá show de Diogo Nogueira e atrações locais
490 anos

Festa de aniversário de Vila Velha terá show de Diogo Nogueira e atrações locais

Celebração gratuita também terá Samba Criolo, Pele Morena e Regional da Nair agitando a cidade canela-verde; veja detalhes
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 10:04

Diogo Nogueira faz show em Vitória no dia 27 de abril
Cantor Diogo Nogueira Crédito: Leo Aversa
Para celebrar os 490 anos de Vila Velha, a Prefeitura divulgou uma programação especial com muita música e cultura para todas as idades. O destaque da festa será o show gratuito do cantor Diogo Nogueira, um dos principais nomes do samba brasileiro, que se apresenta na sexta-feira, 23 de maio, no Parque da Prainha.
Com uma carreira consolidada e passagem por palcos nacionais e internacionais, Diogo Nogueira promete agitar o público com grandes sucessos como "Pé na Areia", "Clareou", "Alma Boêmia" e "Sou Eu", além de canções que exaltam o samba de raiz. Filho do saudoso cantor e compositor João Nogueira, Diogo é reconhecido por sua voz potente, carisma e dedicação à preservação da tradição do samba.
O evento faz parte das celebrações do aniversário do município e deve atrair milhares de pessoas para a centro histórico de Vila Velha, onde também se apresentarão os grupos Pele Morena, Samba Crioulo e o tradicional Regional da Nair, promovendo uma noite recheada de ritmos e homenagens à cultura popular. Toda a programação cultural é gratuita.
Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória
Bloco Regional da Nair  Crédito: Vitor Jubini

Serviço

  • ANIVERSÁRIO DE VILA VELHA (490 ANOS)
  • Data: sexta-feira, 23 de maio de 2025
  • Local: Parque da Prainha – Centro de Vila Velha
  • Entrada gratuita

Veja Também

Mostra gratuita celebra o cinema produzido em Vila Velha

Do rock: bebê de Vila Velha viraliza com performance da banda System of a Down

Pretinho da Serrinha é atração confirmada no Festival TendaLab 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Prefeitura de Vila Velha Samba Vila Velha Diogo Nogueira Show Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados