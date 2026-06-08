'Já basta': o temor de Trump de que nova troca de ataques entre Israel e Irã atrapalhe negociações entre EUA e iranianos para fim da guerra

Israel voltou a atacar e a ser alvo de mísseis do Irã após meses de cessar-fogo Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a advertir Israel para não retaliar ataques realizados pelo Irã — depois que os dois países voltaram a disparar um contra o outro pela primeira vez em dois meses.

Na avaliação da editora de América do Norte da BBC, Sarah Smith, Trump teme que retaliações israelenses contra o Irã atrapalhem as negociações entre americanos e iranianos pelo fim do conflito

"Ataques israelenses estão sendo realizados apesar de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter sido instruído a não retaliar pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que já estava irritado com o fato de o premiê israelense ter ignorado seus alertas para não atacar Beirute (capital do Líbano)", analisa a editora.

Uma autoridade dos EUA citada pelo site de notícias Axios afirmou que Trump disse a Netanyahu para aguardar porque, em suas palavras, "estamos perto em termos de chegar a um acordo".

Trump instou o Irã a retornar à mesa de negociações após o lançamento de mísseis contra o norte de Israel. Em entrevista à emissora americana Fox News, Trump enviou um recado ao Irã: "Vocês lançaram seus mísseis. Isso já basta. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo."

Mais tarde, ao Financial Times, Trump declarou que Netanyahu não teria outra escolha senão aceitar qualquer acordo que os EUA fecharem com o Irã.

"Ele não terá escolha", disse Trump ao jornal britânico por telefone. "Quem manda sou eu. Eu tomo todas as decisões. Ele [Netanyahu] não manda em nada."

Trump disse ao Financial Times que os mais recentes ataques no Oriente Médio não tiveram "nenhum impacto no acordo".

"Veremos como isso termina", disse Trump. "É uma daquelas coisas que já dura 3 mil anos, ou 47 anos, dependendo de como se conta."

Trump sugeriu que os EUA e Irã estão muito próximos de concluir um acordo — algo que ele já repetiu diversas vezes. O presidente dos EUA reiterou essa mensagem ao Canal 12 de Israel, dizendo que não queria ver "um ataque adicional esta noite", segundo o jornal Times of Israel.

"Os ataques iranianos não prejudicaram ninguém", disse Trump. "Cada um se divertiu. Israel teve seu ataque e o Irã teve o seu. Não precisamos de outro."

Ele acrescentou que ligaria para Netanyahu "agora mesmo e diria para ele não retaliar".

Riscos para o cessar-fogo

Um cessar-fogo entre os EUA e o Irã entrou em vigor em 8 de abril. Israel apoiou o acordo, mas afirmou que ele "não inclui o Líbano".

Desde então, o frágil cessar-fogo tem sido testado e houve mensagens contraditórias sobre o progresso de um acordo entre os EUA e o Irã para pôr fim à guerra.

O Irã voltou a disparar contra Israel na manhã desta segunda-feira (08/06), após as forças armadas israelenses afirmarem que realizaram ataques contra alvos militares no centro e no oeste do Irã nas primeiras horas do dia.

Israel disse ter agido em retaliação a um ataque com mísseis iranianos contra o norte de Israel no domingo — que, por sua vez, teria sido uma resposta iraniana a ataques israelenses contra o Hezbollah em Beirute, onde pelo menos duas pessoas teriam sido mortas.

Esta foi a primeira vez que Israel atacou o Irã desde que o cessar-fogo entrou em vigor há exatamente dois meses, segundo a correspondente da BBC News no Oriente Médio, Yolande Knell. A mídia estatal iraniana relatou explosões em Teerã, Isfahan, Tabriz e Najafabad.

Na noite de domingo, mísseis iranianos foram disparados contra o norte de Israel — também pela primeira vez desde a trégua de abril. Foguetes iranianos foram lançados contra Jerusalém e o centro e o sul de Israel.