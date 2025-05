Capixabinha

Do rock: bebê de Vila Velha viraliza com performance da banda System of a Down

Pequeno Theodoro, de apenas um ano, chamou atenção até mesmo do baterista da banda. Vídeo passou de 3,6 milhões de visualizações

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 1 de maio de 2025 às 11:00

O bebê Theodoro é um verdadeiro fã da banda System of a Down Crédito: Talitha Ribeiro

O pequeno Theodoro, de apenas um ano, virou fenômeno nas redes sociais após um vídeo seu imitando uma banda de rock alcançar mais de 3,6 milhões de visualizações no TikTok. O bebê capixaba chamou a atenção dos internautas ao "performar" a banda System of a Down, conquistando curtidas, comentários e até a atenção de um dos integrantes do grupo. >

A responsável pela gravação do vídeo é a tia de Theodoro, Emilia Rubia Pereira, de 21 anos, moradora de Vila Velha. Ela conta que a ideia de filmar o sobrinho surgiu de forma despretensiosa, após notar o quanto ele se empolgava com músicas, especialmente as de rock. >

“Coloquei a música do System of a Down e ele começou a balançar a cabeça, imitar o vocalista. Foi muito engraçado e espontâneo. Resolvi gravar e postar no TikTok achando que daria uns ‘likezinhos’... mas não esperava tudo isso”, conta Emilia.>

A tia do Theodoro, Emilia Rubia Pereira, que postou o vídeo que viralizou Crédito: Talitha Ribeiro

Em menos de 24 horas, o vídeo chegou a 700 mil visualizações. No dia seguinte, já tinha ultrapassado a marca de um milhão. “Quando vi que estava viralizando, fiquei em choque. Era muita gente comentando, pedindo mais vídeos dele. Todo mundo querendo saber quem é o Theodoro”, relembra. >

Para a mãe de Theodoro, a assistente social Rubia Volkers, de 30 anos, a paixão do filho pela música não é surpresa. “Desde a barriga ele já ouvia música. O pai dele canta, faz barulho, gosta de brincar. Acho que ele herdou esse espírito animado”, diz. Segundo ela, o menino não canta, mas “faz a performance dele”, com direito a batuques improvisados, balançar de cabeça e dedinhos no ar.>

O pequeno Theodoro com a mãe Rubia Crédito: Talitha Ribeiro

A ligação de Theodoro com a música também tem um valor afetivo. A tia Emilia destaca que o nascimento dele trouxe união para a família em um momento difícil. “Ele chegou como um presente. A gente ficou mais próxima depois dele. E agora ele ainda trouxe essa alegria pra todo mundo com esse vídeo”.>

O sucesso nas redes fez surgir até uma campanha entre seguidores para que Theodoro fosse levado a um show da banda System of a Down. Emilia chegou a entrar em contato com o baterista, John Dolmayan, que respondeu à mensagem elogiando o menino. “Todo mundo pede: ‘leva o Theodoro para o show’ Eu queria muito levar, mas ele ainda é bem pequeno. Quem sabe em uma área VIP, mais segura?”, torce a tia.>

O pequeno Theodoro com os pais Crédito: Talitha Ribeiro

Enquanto isso, os fãs aguardam novos vídeos do “bebê roqueiro”, e a família, entre surpresa e orgulho, acompanha o crescimento de Theodoro, que já mostra ter ritmo - e carisma - de sobra. A banda System of a Down estará no Brasil para uma turnê especial entre os dias 6 e 14 de maio, com shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.>

