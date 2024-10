Saiba quais são os nomes de bebês mais comuns no ES

Nomes curtos e influências digitais marcam tendência nos registros capixabas. Crédito: Freepick

Em 2023, os capixabas seguiram uma tendência nacional ao escolherem nomes para seus recém-nascidos. Miguel e Helena dominaram as preferências, liderando a lista dos nomes mais registrados nos cartórios do Espírito Santo, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).



Miguel, com 761 registros, e Helena, com 745, foram seguidos por outros nomes como Gael (730), Theo (677), Laura (655) e Heitor (606), que também aparecem no topo da lista.

A Arpen-Brasil destacou uma preferência por nomes curtos e bíblicos. Além disso, há uma tendência crescente de nomes considerados originais e aqueles escolhidos por influenciadores digitais para seus filhos. Theo, Arthur, Heitor e Davi foram populares entre os meninos, enquanto Maria Alice, Alice e Laura figuraram entre as meninas.

A escolha de nomes como Gael, que aparece em quarto lugar na lista nacional com 24.142 registros, mostra a influência das redes sociais na vida das pessoas. Gael é o nome do filho mais velho dos influenciadores Christian Figueiredo e Zoo, e o vídeo do nascimento do pequeno, que agora tem quatro anos, já acumula mais de 5,6 milhões de visualizações no YouTube.

Ranking nacional

Miguel – 25.216 registros Helena – 23.132 registros Gael – 22.478 registros Theo – 19.864 registros Arthur – 19.838 registros Heitor – 19.744 registros Maria Alice – 19.270 registros Alice – 17.605 registros Davi – 17.067 registros Laura – 16.823 registros

Para muitos pais, a escolha do nome é influenciada não apenas por tendências culturais e religiosas, mas também pelo desejo de conferir originalidade e um toque de modernidade aos seus filhos. Os nomes curtos e fáceis de pronunciar são uma escolha prática e que reflete um estilo de vida mais dinâmico e conectado. Então, se você se deparar com vários pequenos Miguel e Helena correndo pelos parques e escolas do Espírito Santo, não se surpreenda.

