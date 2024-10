Mucane inaugura exposição gratuita que destaca fotógrafas negras brasileiras

Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Crédito: Gabriella dos Santos Silva

O Museu Capixaba do Negro (MUCANE) inaugura a Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia a partir do dia 4 de outubro. A exposição, que é gratuita, celebra o talento de fotógrafas negras de todo o Brasil e permanecerá aberta até 20 de dezembro. Este evento faz parte do Festival Reencontros, organizado pela JUPTER Produção Cultural Capixaba.

A mostra apresenta 50 obras de 20 fotógrafas negras brasileiras de diversas regiões e trajetórias, desde profissionais consolidadas até iniciantes. A seleção das fotografias destaca a descentralização das oportunidades culturais, com 45% das obras oriundas do Nordeste, 35% do Sudeste e 10% do Centro-Oeste. Além disso, 45,45% das participantes se identificam como pertencentes à comunidade LGBT, trazendo uma diversidade de perspectivas e experiências que enriquecem a exposição.

Segundo Taynara Barreto, uma das curadoras da mostra, a fotografia não apenas retrata, mas também reconstroi e reafirma laços ancestrais presentes na cultura afro-brasileira:

Entendemos que a fotografia feita por mulheres negras e registrar mulheres negras é uma ferramenta de recriação dos laços ancestrais. A liberdade de criação proposta por essas artistas é uma carta aberta para dar visibilidade à pluralidade da mulher negra na sociedade. A mostra é um mapa do conhecimento ancestral, político, cultural e estético das mulheres negras. Há de se esquecer que não existe mais espaço para a mulher negra na fotografia, pois a fotografia contemporânea é sobre a mulher negra, feita pela mulher negra

Veja também Solidão da mulher negra: capixabas debatem os desafios profissionais e pessoais

Programação interativa e inclusiva

A semana de abertura contará com workshops e visitas guiadas ministradas pelas curadoras Helen Salomão, Gabriela Palha e Taynara Barreto, voltados para escolas públicas. Esses workshops proporcionarão um contato mais profundo com a fotografia e a arte, incluindo materiais em braile e audiodescrição para garantir acessibilidade.

As visitas guiadas começam no dia 3 de outubro, um dia antes da abertura oficial ao público. Cinco escolas públicas, incluindo duas de áreas de risco social do interior do Espírito Santo, terão a oportunidade de participar, impactando cerca de 240 alunos.

O público geral poderá visitar a exposição na galeria do segundo andar do MUCANE a partir do dia 4 de outubro. No sábado, 5 de outubro, haverá um bate-papo aberto com as fotógrafas curadoras, das 10h às 11h, sem necessidade de inscrição.

Serviço

Exposição: Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia

Data: de 4 de outubro a 20 de dezembro

de 4 de outubro a 20 de dezembro Local: Museu Capixaba do Negro (MUCANE) - Av. República, 121 - Centro, Vitória

Museu Capixaba do Negro (MUCANE) - Av. República, 121 - Centro, Vitória Horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h Entrada gratuita



Bate-papo com fotógrafas curadoras para público geral: 5 de outubro, das 10h às 11h, no MUCANE

Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Gisamara Bairros





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Adriele Santos Paixão





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Rafaela Araújo





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Gabriella Maria dos Santos Silva





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Gabriella Maria dos Santos Silva





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . Gabriela Palha





Exposição gratuita celebra fotógrafas negras no Museu Capixaba do Negro, em Vitória . HELEN SALOMAO

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais