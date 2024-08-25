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Inscrições abertas para fotógrafas negras participarem do Festival Reencontros

Exposição em Vitória vai dar suporte integral às participantes, cobrindo todos os custos de impressão, molduraria e montagem das obras
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 10:00

Abertas inscrições para fotógrafas negras levarem sua arte para o Festival Reencontros
Abertas inscrições para fotógrafas negras levarem sua arte para o Festival Reencontros Crédito: Helen Salomão
Estão abertas, até 8 de setembro, as inscrições para a Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia, uma iniciativa do Festival Reencontros, que será realizada no Museu Capixaba do Negro (MUCANE), em Vitória. A mostra convida fotógrafas negras para se inscreverem gratuitamente por meio do site oficial da mostra.
A exposição, que ocorre entre 4 de outubro e 20 de dezembro, oferecerá suporte integral às participantes, cobrindo todos os custos de impressão, molduraria e montagem das obras selecionadas. A mostra contará com recursos de acessibilidade, como materiais em braile e audiodescrição das obras, assegurando que o evento seja acessível a todos.
A mostra homenageia Maria Verônica da Pas, médica psiquiatra e uma das fundadoras do MUCANE, reconhecida por sua dedicação ao movimento negro capixaba e por suas contribuições à luta por igualdade racial. Através da fotografia, o evento busca celebrar o legado de Maria Verônica e promover a diversidade e inclusão cultural.
A seleção das obras será realizada por uma banca de avaliação composta por três renomadas fotógrafas: Taynara Barreto (ES), Gabriela Palha (BA), e Helen Salomão (BA). As três profissionais, conhecidas por seus trabalhos que destacam a identidade e a cultura negra, também participarão de oficinas e visitas guiadas durante a abertura da exposição.

SERVIÇO

  • Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
  • Inscrições: Abertas para fotógrafas negras de todo o Brasil até 8 de setembro pelo site www.mostraveronicadapas.com
  • Exposição: 4 de outubro a 20 de dezembro de 2024
  • Local: Museu Capixaba do Negro (MUCANE), Centro de Vitória
  • Informações: www.instagram.com/festival.reencontros

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