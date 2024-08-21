Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  Com pratos a partir de R$ 8, Festival da Moqueca agita Cariacica com shows e gastronomia
Entrada gratuita

Com pratos a partir de R$ 8, Festival da Moqueca agita Cariacica com shows e gastronomia

Evento com entrada gratuita reúne pratos tradicionais e shows variados em dois dias de celebração cultural e gastronômica
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 14:00

Festival da moqueca, arte e cultura com shows de graça em Cariacica
Édson Mineiro e Goiano e Grupo Novo Esquema estarão no Festival da Moqueca Crédito: Divulgação
Neste final de semana, Cariacica vai se transformar em um palco de celebração cultural e gastronômica com o Festival da Moqueca com Arte e Cultura. O evento acontece no sábado (24) e domingo (25) no Trevo de Alto Lage, em frente à prefeitura, reunindo o melhor da culinária capixaba e uma programação musical diversificada.
Com entrada franca, o festival oferece uma experiência completa para toda a família, das 12h às 22h no sábado e das 12h às 20h no domingo. No cardápio, os visitantes poderão saborear pratos como moqueca, paella, torta capixaba, mariscos e casquinha de siri, tudo preparado por renomados restaurantes da Ilha das Caieiras. As barracas dos restaurantes Beco do Siri e Frutos do Mar da Ilha terão pratos a partir de R$ 25, enquanto a barraca do Cirilo oferecerá opções de moqueca e mariscos por R$ 35, além de salgados como risoles de camarão por R$ 8.
No palco, a animação ficará por conta de grandes nomes do pagode, forró e sertanejo. No sábado, o público poderá curtir o som do DJ Babaloo, seguido pelo pagode do Grupo Novo Esquema e o forró pé de serra com o Trio Capixaba. No domingo, além de DJ Babaloo, o pagode será comandado pelo Grupo Coisa Nossa, e a dupla Édson Mineiro e Goiano trará o melhor do forró e sertanejo.
Com pratos a partir de R$ 8, Festival da Moqueca agita Cariacica com shows e gastronomia
Data: 07/02/2020 - ES - Vitória - Moqueca de cação do Bar da Cleir Santos, em Caratoíra - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Moqueca de cação  Crédito: Fernando Madeira

PROGRAMAÇÃO

Sábado (24)

  • 12h às 14h: DJ Babaloo
  • 14h as 18h: pagode com Grupo Novo Esquema
  • 18h as 20h: DJ Babaloo
  • 20h as 22h: Forró pé de serra com Trio Capixaba

Domingo (25)

  • 12h às 14h: DJ Babaloo
  • 14h as 16h: pagode com grupo Coisa Nossa
  • 16h as 18h: Dj Babaloo
  • 18h as 20h:  Forró e sertanejo com Édson Mineiro e Goiano

SERVIÇO

  • Festival da Moqueca com arte e cultura
  • Endereço: Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica
  • Data: 24 e 25 de agosto, a partir de meio dia
  • Entrada: gratuita
  • Classificação: livre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica culinaria Música Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados