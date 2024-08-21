Neste final de semana, Cariacica vai se transformar em um palco de celebração cultural e gastronômica com o Festival da Moqueca com Arte e Cultura. O evento acontece no sábado (24) e domingo (25) no Trevo de Alto Lage, em frente à prefeitura, reunindo o melhor da culinária capixaba e uma programação musical diversificada.
Com entrada franca, o festival oferece uma experiência completa para toda a família, das 12h às 22h no sábado e das 12h às 20h no domingo. No cardápio, os visitantes poderão saborear pratos como moqueca, paella, torta capixaba, mariscos e casquinha de siri, tudo preparado por renomados restaurantes da Ilha das Caieiras. As barracas dos restaurantes Beco do Siri e Frutos do Mar da Ilha terão pratos a partir de R$ 25, enquanto a barraca do Cirilo oferecerá opções de moqueca e mariscos por R$ 35, além de salgados como risoles de camarão por R$ 8.
No palco, a animação ficará por conta de grandes nomes do pagode, forró e sertanejo. No sábado, o público poderá curtir o som do DJ Babaloo, seguido pelo pagode do Grupo Novo Esquema e o forró pé de serra com o Trio Capixaba. No domingo, além de DJ Babaloo, o pagode será comandado pelo Grupo Coisa Nossa, e a dupla Édson Mineiro e Goiano trará o melhor do forró e sertanejo.
Com pratos a partir de R$ 8, Festival da Moqueca agita Cariacica com shows e gastronomia
PROGRAMAÇÃO
Sábado (24)
- 12h às 14h: DJ Babaloo
- 14h as 18h: pagode com Grupo Novo Esquema
- 18h as 20h: DJ Babaloo
- 20h as 22h: Forró pé de serra com Trio Capixaba
Domingo (25)
- 12h às 14h: DJ Babaloo
- 14h as 16h: pagode com grupo Coisa Nossa
- 16h as 18h: Dj Babaloo
- 18h as 20h: Forró e sertanejo com Édson Mineiro e Goiano
SERVIÇO
- Festival da Moqueca com arte e cultura
- Endereço: Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica
- Data: 24 e 25 de agosto, a partir de meio dia
- Entrada: gratuita
- Classificação: livre