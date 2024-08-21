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Gratuito

Projeto oferece oficinas de roteiro e direção cinematográfica em Guarapari

As inscrições gratuitas estão abertas e o único critério é ter mais de 14 anos. Haverá intérprete de libras em todas as oficinas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 10:00

Luciano Santiago, ministrante das oficinas, e Ulisses Nogueira, idealizador do projeto No Final da Rua
Luciano Santiago, ministrante das oficinas, e Ulisses Nogueira, idealizador do projeto No Final da Rua Crédito: Divulgação
As inscrições estão abertas para as oficinas de roteiro e direção cinematográfica do projeto “No Final da Rua”, da ULI Produções, produtora artística e cultural de Guarapari. As aulas são presenciais e acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de setembro, na EEEM Dr. Silva Mello, mais conhecida como Escola do Futuro. O ministrante é o ator, compositor, dramaturgo e roteirista Luciano Santiago.
O idealizador do projeto, Ulisses Nogueira, explica que a ideia surgiu de parcerias anteriores com o multiartista Santiago. "Vimos uma oportunidade de escrita e elaboração de um projeto para o desenvolvimento de um roteiro para um longa-metragem ficcional, via Lei Paulo Gustavo de Guarapari. Nesse sentido, propusemos como contrapartida as duas oficinas: uma de escrita livre de roteiro e outra de direção cinematográfica".
O projeto tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento e às técnicas cinematográficas, promovendo o desenvolvimento criativo e pessoal dos participantes. “As vagas ficarão abertas até completarmos as 50 vagas disponíveis, 25 para cada oficina. O único critério para participação é ter idade mínima de 14 anos. Teremos intérprete de Libras durante todo o período das oficinas, garantindo a inclusão ”, explicou Ulisses.
Na oficina livre de roteiro cinematográfico os participantes serão introduzidos às principais técnicas de desenvolvimento de personagens, estrutura narrativa e diálogos, além de exercícios práticos que irão estimular a criatividade e a capacidade de contar histórias de forma envolvente. Já na oficina de direção cinematográfica os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a linguagem cinematográfica, técnicas de enquadramento, movimentação de câmera e direção de atores.
Praia do Morro em Guarapari
Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Para Ulisses, a escolha de Santiago para ministrar as oficinas foi estratégica: "Ao longo dos meus 27 anos de carreira, vi a evolução do setor cultural, que exige cada vez mais profissionais com alta qualificação e competência. Santiago é um desses profissionais, com 30 anos de experiência".
Para ele, essas oficinas podem ser um ponto de partida para o desenvolvimento de novos talentos na cidade: "Guarapari é conhecida por suas praias e paisagens, mas ela tem muito mais a mostrar. Nela habitam muitos talentos escondidos, esperando uma oportunidade para se desenvolverem. Essas oficinas podem ser o início de uma futura profissão."

Serviço

  • Oficinas "No Final da Rua"
  • Data: 4, 5 e 6 de setembro
  • Local: EEEM Doutor Silva Mello. R. Lauro Simões, 366 - Itapebussu, Guarapari
  • Valor: Gratuito
  • Inscrições: linktr.ee/nofinaldarua

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