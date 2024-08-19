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Talento

Criança do interior do ES sonha em ser dançarino da Carreta Furacão

Davi Lucas, de 11 anos, é morador de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, e tem até a própria roupa do boneco Fofão
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 16:00

Davi Lucas, de 11 anos, tem o sonho de ser o fofão da Carreta Furacão
Davi Lucas, de 11 anos, tem o sonho de ser o Fofão da Carreta Furacão Crédito: Arquivo pessoal
Quem não se lembra dos sonhos de infância? Hoje vamos conhecer a história do Davi Lucas, de 11 anos, que tem um verdadeiro fascínio pela Carreta Furacão. Morador de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, o mini capixaba sonha em dançar e até trabalhar com a turma. E mais, em “ser” o Fofão - um dos bonecos mais famosos da atração.
Tudo começou quando Davi tinha apenas três anos de idade. A mãe dele, Silmara de Sousa, contou para HZ que ela, o esposo e os filhos moravam na cidade de Nova Venécia, em 2016. Foi naquela época que o caçula da família viu pela primeira vez a Carreta Furacão. Uma paixão à primeira vista. 
“Quando ele via as luzes e escutava as músicas já corria para o portão da nossa casa. Na época, a gente morava em Nova Venécia. Eu achava que ele ia ter medo dos bonecos, mas não teve. Era só Davi encontrar com os personagens que ele começava a dançar igualzinho”, conta Mara.
O próprio Davi disse que se lembra muito bem do dia que viu a “magia” da carreta. “Tudo me chamou atenção. O Fofão foi o que eu mais gostei, queria aprender a dançar igual eles e aprendi. Colocava os vídeos na TV do Fofão na carreta para aprender a dançar”, contou o jovem, que inclusive sempre teve a dança como uma verdadeira paixão.
O capixaba Davi Lucas é apaixonado pela Carreta Furacão
O capixaba Davi Lucas é apaixonado pela Carreta Furacão Crédito: Arquivo pessoal
“O Davi não tem vergonha de mostrar o que sabe fazer. Eu também sempre o incentivei a dançar, até porque o meu sonho era ser dançarina. Eu já cheguei ao ponto de conversar com o dono da carreta, mas ele não podia participar porque é muito pequeno”, disse Mara.
Família do Davi Lucas mora em Pinheiros, Noroeste do Estado
Família do Davi Lucas mora em Pinheiros Crédito: Arquivo pessoal
E mesmo não podendo participar, certa vez Davi acabou dando um susto na família. Adivinha o motivo? “No dia 10 de setembro de 2023 ele saiu de casa às 7h e desapareceu. Ficamos muito preocupados, coloquei em todas as minhas redes sociais para as pessoas compartilharem. Quando foi às 22h30, o Davi apareceu. Passou o dia correndo atrás da carreta”, disse Mara, ressaltando que conversou com o filho sobre o episódio.
Silmara, mãe do Davi, lembrou do dia que o filho desapareceu porque ficou atrás da Carreta Furacão
Silmara, mãe do Davi, lembrou do dia que o filho desapareceu porque ficou atrás da Carreta Furacão Crédito: Arquivo pessoal
Fato é que o aspirante a Fofão capixaba leva a sério esse sonho. E não mede esforços para isso acontecer. Até mesmo na formatura da escola ele disse que sua futura profissão seria ser dançarino da Carreta Furacão. Com sua máscara de papelão - feita por ele mesmo - e a fantasia produzida pela mãe, Davi segue atrás do principal: ser feliz.

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