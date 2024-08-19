Em projeto solo, Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem”

Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem” Crédito: Rodrigo Pysi

Em projeto solo, o guitarrista Xande, da banda Macucos, lançou nesta quinta-feira (15) seu novo single “Ela Me Faz Tão Bem”. Neste novo trabalho, o músico canta sobre amor, conforto, medos e inseguranças. Segundo ele, a faixa dialoga com os corações que vivem um lindo relacionamento, mas que contam com a adversidade das longas distâncias físicas.

“Tenho um carinho imenso por essa canção. Escrevi literalmente na estrada entre Vitória e Rio de Janeiro. Amo o resultado, o groove e revivo todos os momentos sempre que ouço. Espero que as pessoas também se identifiquem”, explica Xande.

O clipe da faixa, que será lançado às 18h, foi dirigido por Rodrigo Pysi e gravado na Flórida, nos Estados Unidos. O vídeo narra a energia de um casal quando os dois apaixonados se encontram após períodos morando longe e mantendo o amor a longas distâncias. Ouça a nova música:

A produção da música ficou a cargo do capixaba Rodolfo Simor, indicado duas vezes ao Latin Grammys, sendo uma delas por ter mixado e produzido “Silva Canta Marisa”, álbum em que o cantor Silva homenageia a grande Marisa Monte.

A nova aposta de Xande sucede os singles "Tão Longe", "No Tempo de Deus" e "Procuro Por Você" e faz parte do seu próximo álbum, “Poesia, Amor e o Mar”, que conta com a inspiração em nomes do folk, reggae e do pop, como Jack Johnson, John Mayer e o próprio Silva, mas com a sua identidade impressa nele.

NOVO ÁLBUM