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Música

Em projeto solo, Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem”

Canção produzida por Rodolfo Simor, indicado duas vezes ao Grammy Latino, chega às plataformas digitais nesta quinta (15); ouça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 10:41

Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem”
Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem” Crédito: Rodrigo Pysi
Em projeto solo, o guitarrista Xande, da banda Macucos, lançou nesta quinta-feira (15) seu novo single “Ela Me Faz Tão Bem”. Neste novo trabalho, o músico canta sobre amor, conforto, medos e inseguranças. Segundo ele, a faixa dialoga com os corações que vivem um lindo relacionamento, mas que contam com a adversidade das longas distâncias físicas.
“Tenho um carinho imenso por essa canção. Escrevi literalmente na estrada entre Vitória e Rio de Janeiro. Amo o resultado, o groove e revivo todos os momentos sempre que ouço. Espero que as pessoas também se identifiquem”, explica Xande.
O clipe da faixa, que será lançado às 18h, foi dirigido por Rodrigo Pysi e gravado na Flórida, nos Estados Unidos. O vídeo narra a energia de um casal quando os dois apaixonados se encontram após períodos morando longe e mantendo o amor a longas distâncias. Ouça a nova música:
A produção da música ficou a cargo do capixaba Rodolfo Simor, indicado duas vezes ao Latin Grammys, sendo uma delas por ter mixado e produzido “Silva Canta Marisa”, álbum em que o cantor Silva homenageia a grande Marisa Monte.
A nova aposta de Xande sucede os singles "Tão Longe", "No Tempo de Deus" e "Procuro Por Você" e faz parte do seu próximo álbum, “Poesia, Amor e o Mar”, que conta com a inspiração em nomes do folk, reggae e do pop, como Jack Johnson, John Mayer e o próprio Silva, mas com a sua identidade impressa nele.

NOVO ÁLBUM

Previsto para o segundo semestre de 2024, o álbum de Xande contará com 8 faixas - marcando o início da sua trajetória solo. O disco, que traz toda sua experiência de 30 anos na carreira musical, chega com o selo de aprovação de grandes nomes do ramo, como Sérgio Fouad, produtor dos Titãs, Jota Quest, entre outros; Bruno Martini e Gabi Bonadio, filha do produtor Rick Bonadio.

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