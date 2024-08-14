De palco a exposições: veja novidades do Festival Movimento Cidade 2024

O Festival Movimento Cidade está chegando! De sexta (16) a domingo (18) acontece a 6ª edição do evento, que terá uma programação que inclui oficinas, exibições cinematográficas, diversidades e atrações nacionais. O line-up do festival terá shows de Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Tasha & Tracie e Ebony, e claro, artistas capixabas. Além disso, o MC ampliou o conforto e mobilidade do evento em uma nova locação, agora no Parque da Prainha, em Vila Velha, e traz mais novidades ao público.
Uma delas é a estreia do Palco Carango, Nav, um espaço dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, símbolo do estado. No palco, 11 atrações capixabas vão trazer o tempero do ES para o festival, além de atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá.
Outra novidade é “A Fantástica Carpintaria”, uma loja circular que convida o público a juntar suas tampinhas plásticas limpas e trocar por Pila - a moeda do MC- para adquirir produtos durante o festival. Uma oportunidade de contribuir com a sustentabilidade e adquirir produtos exclusivos do evento, feitos a partir de reciclagem criativa de plástico. E ainda, clientes Nubank ganharão 50% de desconto na lojinha do MC.
Com entrada gratuita, o MC também prepara galerias de arte urbana, exposições e atos-manifesto de arte, todos projetados para envolver o público de maneira interativa. Um de seus novos espaços é o “Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto”, que busca explorar o lugar da memória por meio de intervenções artísticas. A exposição “Olhar a Cidade: Prainha”, onde os visitantes poderão contemplar imagens da Prainha e outras mostras como a "Planetas Brasileiros", "Galeria Croma" e "Reimagina".
SERVIÇO
Festival Movimento Cidade 2024
- Quando: 16, 17 e 18 de agosto
- Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
- Entrada gratuita
- Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.
- Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho.