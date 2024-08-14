De palco a exposições: veja novidades do Festival Movimento Cidade 2024

Além de atrações como Marina Sena e Silva, evento contará com novo palco e exposições artísticas Crédito: Divulgação

O Festival Movimento Cidade está chegando! De sexta (16) a domingo (18) acontece a 6ª edição do evento, que terá uma programação que inclui oficinas, exibições cinematográficas, diversidades e atrações nacionais. O line-up do festival terá shows de Criolo, Marina Sena, De sexta (16) a domingo (18) acontece a 6ª edição do evento, que terá uma programação que inclui oficinas, exibições cinematográficas, diversidades e atrações nacionais. O line-up do festival terá shows de Criolo, Marina Sena, Silva , Dudu MC, Tasha & Tracie e Ebony, e claro, artistas capixabas. Além disso, o MC ampliou o conforto e mobilidade do evento em uma nova locação, agora no Parque da Prainha, em Vila Velha, e traz mais novidades ao público.

Uma delas é a estreia do Palco Carango, Nav, um espaço dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, símbolo do estado. No palco, 11 atrações capixabas vão trazer o tempero do ES para o festival, além de atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá.

Outra novidade é “A Fantástica Carpintaria”, uma loja circular que convida o público a juntar suas tampinhas plásticas limpas e trocar por Pila - a moeda do MC- para adquirir produtos durante o festival. Uma oportunidade de contribuir com a sustentabilidade e adquirir produtos exclusivos do evento, feitos a partir de reciclagem criativa de plástico. E ainda, clientes Nubank ganharão 50% de desconto na lojinha do MC.

Galerias e exposições artísticas são novidades no Festival MC 2024 Crédito: Divulgação

Com entrada gratuita, o MC também prepara galerias de arte urbana, exposições e atos-manifesto de arte, todos projetados para envolver o público de maneira interativa. Um de seus novos espaços é o “Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto”, que busca explorar o lugar da memória por meio de intervenções artísticas. A exposição “Olhar a Cidade: Prainha”, onde os visitantes poderão contemplar imagens da Prainha e outras mostras como a "Planetas Brasileiros", "Galeria Croma" e "Reimagina".

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