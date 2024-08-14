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Vem aí!

De palco a exposições: veja novidades do Festival Movimento Cidade 2024

Com atrações como Marina Sena, Silva e Criolo, evento rola de sexta (16) a domingo (18), no Parque da Prainha, em Vila Velha. Saiba o que há de novo em sua 6ª edição
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 08:00

Além de atrações como Marina Sena e Silva, evento contará com novo palco e exposições artísticas
Além de atrações como Marina Sena e Silva, evento contará com novo palco e exposições artísticas Crédito: Divulgação
Festival Movimento Cidade está chegando! De sexta (16) a domingo (18) acontece a 6ª edição do evento, que terá uma programação que inclui oficinas, exibições cinematográficas, diversidades e atrações nacionais. O line-up do festival terá shows de Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Tasha & Tracie e Ebony, e claro, artistas capixabas. Além disso, o MC ampliou o conforto e mobilidade do evento em uma nova locação, agora no Parque da Prainha, em Vila Velha, e traz mais novidades ao público. 
Uma delas é a estreia do Palco Carango, Nav, um espaço dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, símbolo do estado. No palco, 11 atrações capixabas vão trazer o tempero do ES para o festival, além de atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá.

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Outra novidade é “A Fantástica Carpintaria”, uma loja circular que convida o público a juntar suas tampinhas plásticas limpas e trocar por Pila - a moeda do MC- para adquirir produtos durante o festival. Uma oportunidade de contribuir com a sustentabilidade e adquirir produtos exclusivos do evento, feitos a partir de reciclagem criativa de plástico. E ainda, clientes Nubank ganharão 50% de desconto na lojinha do MC. 
Galerias e exposições artísticas são novidades no Festival MC 2024
Galerias e exposições artísticas são novidades no Festival MC 2024 Crédito: Divulgação
Com entrada gratuita, o MC também prepara galerias de arte urbana, exposições e atos-manifesto de arte, todos projetados para envolver o público de maneira interativa. Um de seus novos espaços é o “Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto”, que busca explorar o lugar da memória por meio de intervenções artísticas. A exposição “Olhar a Cidade: Prainha”, onde os visitantes poderão contemplar imagens da Prainha e outras mostras como a "Planetas Brasileiros", "Galeria Croma" e "Reimagina".

SERVIÇO

Festival Movimento Cidade 2024
  • Quando: 16, 17 e 18 de agosto 
  • Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
  • Entrada gratuita 
  • Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais. 
  • Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho.

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