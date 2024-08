Com Beth MC e DJ Koreia, Festival Movimento Cidade terá palco inédito

Beth MC e DJ Koreia estão na programação do palco Carango.Nav. Crédito: Divulgação

O Festival Movimento Cidade (MC) continua anunciando novidades para sua 6º edição. A da vez é a estreia do palco Carango.Nav, um espaço dentro dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, símbolo do estado. A programação contará com dezenas de atrações regionais.



No placo, shows que valorizam o DNA capixaba do festival e sua posição de dar protagonismo à arte da terra, como Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Grupo Já Gamei, Mocidade Unida da Glória (MUG), Karolla DJ, entre outros. Também haverá atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá.

A cenografia promete criar um “caranguejo gigante” para o palco - que será revelado apenas no dia. Com tantos estilos e performances diferentes, a Carango.Nav vai criar uma verdadeira ebulição cultural numa “panela de barro”, cenográfica. O Festival MC acontece com entrada gratuita nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

O line-up do Festival também conta com nomes nacionais como Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, Afronta e Dan Abranches.

SHOWS DO CARANGO.NAV

A festa "Coração de Biscate" da Jamboo (PA), convida Miss Tacacá (PA), Karolla DJ (ES) e Mathilda (ES), é um encontro do Norte e Sudeste do Brasil mostrando toda a riqueza cultural e diversidade, com variações de ritmos caribenhos e as outras batidas eletrizantes como a guitarrada, sintetizadores e batidas eletrônicas do Tecnomelody.

A DJ Gegeo, natural de Vitória, vai comandar a pista com sua energia, um mix explosivo de afrobeat, funk, amapiano, ukg garage, Jersey e hip hop. Outra atração é o DJ Koreia, do segmento funk, ele traz suas produções criativas, irreverentes e combativas, que transitam por diversos estilos dentro do ritmo, criando um estilo próprio.

O palco Carango.Nav também vai receber a artista Beth MC e o cantor Fábio Carvalho, que começou sua trajetória como DJ em 1999 quando criou a Festa Multicultural "Sou Black", promovendo uma noite onde as artes variadas se encontram com a música black dos DJ's.

Essa mistura de ritmos ainda cabe à baiana-capixaba Amanda Requião, que traz seu forró pé-de-serra para o evento. E claro que um dos ritmos mais brasileiros não poderia faltar: o samba. O Grupo Já Gamei convida a Mocidade Unida da Glória, atual bicampeã do Carnaval Capixaba, para uma roda de samba raiz.

SERVIÇO

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

16, 17 e 18 de agosto Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES

Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES Entrada gratuita

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.

Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais. Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho.

