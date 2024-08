Festival Primavera Teresense abre inscrições para compositores capixabas

Com a chegada da primavera, a estação mais florida do ano, vem também o Festival de Música Primavera Teresense 2024, em Santa Teresa. O evento, que conecta o público com música de qualidade, tem o objetivo de descobrir e revelar novos talentos da música capixaba com canções inéditas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de agosto.



Compositores de todo o Espírito Santo podem fazer sua inscrição através do site oficial (clique aqui). É necessário que os participantes enviem um vídeo com a composição concorrente e acessem o site para ler o regulamento.