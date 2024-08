Capixabas WC no Beat e Dead Fish são anunciados no line-up do Rock in Rio 2024

WC no Beat e Dead Fish estarão no palco Supernova, no Rock in Rio. Crédito: Reprodução/Instagram/@wcnobeat/@deadfishoficial

Vai ter capixaba no Rock in Rio 2024. A organização do evento anunciou, nesta quinta-feira (1), o line-up do palco Supernova, com uma ampla gama de artistas. Para a nossa felicidade, WC no Beat e a banda Dead Fish vão representar o Espírito Santo nos dias 15 e 19 de setembro, respectivamente.

Essa é a terceira edição que haverá o palco Supernova na Cidade do Rock. Após o sucesso em 2019 e 2022, o local virou casa de artistas de todo país - tanto dos que estão em ascensão, quanto dos já consolidados. WC no Beat, por exemplo, é um veterano. O capixaba, que esteve na última edição, comemorou seu retorno em 2024.

“Mais uma vez vamos estar presentes em um dos maiores festivais do mundo. Pode ter certeza que vamos quebrar tudo”, disse WC no Instagram. A banda Dead Fish também expressou sua felicidade: “Teremos o prazer de tocar mais um ano", escreveu a banda.

Na programação do Supernova, estão confirmados nomes como MC Maneirinho, Major RD, o trio de rap do 7 Minutoz, Nina Fernandes, Chico Chico, filho de Cássia Eller, e DJ Topo, conhecido pelo hit de Seu Jorge “Quem Não Quer Sou Eu”, na versão de funk MTG. O palco ficará perto do New Dance Order e do Espaço Favela.

SOBRE WC NO BEAT

Com mais de 1,3 milhões de ouvintes no Spotify, Weslley Costa, conhecido como WC no Beat, coleciona diversos hits na carreira. Dono dos sucessos “Na Onda do Gin” e “Balança”, o músico hoje mora no Rio de Janeiro e comemora os frutos da sua extensa estrada no mundo do funk. Entre as principais colaborações do artista, estão MC Cabelinho e Pedro Sampaio.

WC no Beat coleciona diversos hits na carreira. Crédito: Wilmore Oliveira

SOBRE DEAD FISH

Considerada a maior banda de hardcore do Brasil, Dead Fish surgiu em Vitória há 32 anos. Seu décimo LP de estúdio, "Labirinto da Memória", lançado em 2024, marca mais uma etapa de uma carreira consolidada e sempre a favor de pautas progressistas. Atualmente, a banda é composta por Rodrigo Lima (vocal) e os paulistas Marcos Melloni (bateria), Ricardo Mastria (guitarra) e Igor Tsurumaki (baixo).

A banda Dead Fish é uma das atrações do Rock in Rio 2024. Crédito: Instagram/@deadfishoficial

Desde 1991, quando começou as atividades, Dead Fish já realizou shows por todo Brasil e até na Europa, com destaque para Alemanha e República Tcheca. Na bagagem, 11 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 3 coletâneas e 1 EP. Ao todo, 16 artistas já passaram pela banda ao longo da trajetória.

