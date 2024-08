Conheça o Funk MTG, gênero musical que revive clássicos, mas tem gerado polêmicas

DJ Topo é o dono do MTG "Quem Não Quer Sou Eu”, sucesso do cantor Seu Jorge. Crédito: Divulgação

Seu Jorge, Mart'nália, Alceu Valença e Billie Elish. Sabe o que eles têm em comum? Todos ganharam versões de funk recentemente. Chamadas de ‘Funk MTG’, a febre do momento mistura grandes hits com colagens de trechos de outras músicas. O clássico “Quem Não Quer Sou Eu (MTG)”, por exemplo, ficou três semanas seguidas no topo da Billboard Brasil Hot 100.



Para entender sobre essa nova onda, primeiro vamos explicar o que é “MTG”. Essas letras, na verdade, são a abreviação da palavra montagem. Basicamente, DJs de todo Brasil, incluindo no Espírito Santo, transformam grandes sucessos em funk. E vale colocar recortes de outros estilos e gêneros musicais.