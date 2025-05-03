Lady Gaga surge em Copacabana para ensaio e empolga fãs; veja

Lady Gaga finalmente apareceu em Copacabana, Rio de Janeiro, desta vez já no palco montado na areia, ensaiando para seu megashow que acontece no sábado (2).
A cantora, que estava reclusa em seu hotel na Zona Sul sem aparecer para os fãs, surgiu cantando "How Bad Do U Want Me", usando óculos escuros e roupa preta, acompanhada de dançarinos.
A areia já estava lotada de fãs, que entraram em êxtase com a prévia do que Gaga irá apresentar na noite seguinte. A artista permaneceu cerca de 15 minutos no palco e ensaiou outras duas músicas: "Shallow", trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela", o qual ela protagonizou ao lado de Bradley Cooper, e "Vanish Into You", também de seu álbum "Mayhem".
"How Bad Do U Want Me" foi escolhida para testar o movimento da artista entre a cenografia, "Shallow" para testar o piano, e "Vanish Into You" para testar o momento do show em que ela desce para cumprimentar a plateia.
Por volta das 20h40 a cantora retornou ao palco e ensaiou a abertura do show, já dentro da cenografia, usando figurino e cantando "Bloody Mary". A faixa foi sucedida por "Abracadabra", o principal single de "Mayhem". Cantou também "ScheiBe", "Judas" e "Garden of Éden".
Em um de seus maiores hits, "Paparazzi", Gaga acenou para os fãs, fez um coração com as mãos e se emocionou. Disse que sabia que era apenas o ensaio, mas que já parecia real, e que sentiu muita falta do Brasil. Depois de 'Alejandro', ela voltou ao hotel para dormir para o show deste sábado (3). O show/ensaio terminou às 21h20.
Gaga desembarcou no Rio na madrugada de terça-feira (29) e seguiu direto para o Copacabana Palace, onde ficará hospedada até o show, que é gratuito.