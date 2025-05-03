Megashow no Rio

Lady Gaga surge em Copacabana para ensaio e empolga fãs; veja

A cantora, que até então estava reclusa em seu hotel, chegou ao palco para passagem de som na noite desta sexta (2) acompanhada de dançarinos
Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 09:42

Lady Gaga finalmente apareceu em Copacabana, Rio de Janeiro, desta vez já no palco montado na areia, ensaiando para seu megashow que acontece no sábado (2).
A cantora, que estava reclusa em seu hotel na Zona Sul sem aparecer para os fãs, surgiu cantando "How Bad Do U Want Me", usando óculos escuros e roupa preta, acompanhada de dançarinos.
A areia já estava lotada de fãs, que entraram em êxtase com a prévia do que Gaga irá apresentar na noite seguinte. A artista permaneceu cerca de 15 minutos no palco e ensaiou outras duas músicas: "Shallow", trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela", o qual ela protagonizou ao lado de Bradley Cooper, e "Vanish Into You", também de seu álbum "Mayhem".
Lady Gaga ensaia um dia antes de seu show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Lady Gaga ensaia com bailarinos para megashow na Praia de Copacabana Crédito: Pilar Olivares/Reuters/Folhapress
"How Bad Do U Want Me" foi escolhida para testar o movimento da artista entre a cenografia, "Shallow" para testar o piano, e "Vanish Into You" para testar o momento do show em que ela desce para cumprimentar a plateia.
Por volta das 20h40 a cantora retornou ao palco e ensaiou a abertura do show, já dentro da cenografia, usando figurino e cantando "Bloody Mary". A faixa foi sucedida por "Abracadabra", o principal single de "Mayhem". Cantou também "ScheiBe", "Judas" e "Garden of Éden".

Lady Gaga no Brasil: vote na sua música preferida da cantora

Em um de seus maiores hits, "Paparazzi", Gaga acenou para os fãs, fez um coração com as mãos e se emocionou. Disse que sabia que era apenas o ensaio, mas que já parecia real, e que sentiu muita falta do Brasil. Depois de 'Alejandro', ela voltou ao hotel para dormir para o show deste sábado (3). O show/ensaio terminou às 21h20.
Gaga desembarcou no Rio na madrugada de terça-feira (29) e seguiu direto para o Copacabana Palace, onde ficará hospedada até o show, que é gratuito.

Veja vídeos feitos pelos fãs no ensaio:

