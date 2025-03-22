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Rio de Janeiro

Palco de Lady Gaga na praia de Copacabana será bem maior que o de Madonna

Show da cantora acontece no dia 3 de maio e terá estrutura grandiosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2025 às 11:08

A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem'
A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem' Crédito: Frank Lebon/Divulgação
Começa a tomar forma, pelo menos na teoria, o tão esperado show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro o primeiro dela no Brasil em 13 anos. A cantora, que recentemente lançou o álbum "Mayhem", vai se apresentar em um palco de 1,2 mil metros quadrados, com megapainel de LED ao fundo.
Para efeitos de comparação, o show de Madonna, em maio de 2024, no mesmo ponto da praia, foi feito em um espaço de 812 metros quadrados o que já deixou muita gente impressionada por ser o dobro do tamanho do restante de sua turnê.
O show de Gaga faz parte do "Todo Mundo no Rio", projeto do prefeito Eduardo Paes em parceria com patrocinadores para trazer artistas internacionais à cidade. O mês de maio foi o escolhido para receber os eventos, gratuitos, na praia de Copacabana.
A ideia de Paes é manter o turismo da cidade aquecido após o fim do verão, e ele já disse que pretende ter como próximas atrações Beyoncé, Adele e U2.

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