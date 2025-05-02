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Votação

Lady Gaga no Brasil: vote na sua música preferida da cantora

HZ preparou uma enquete especial para os fãs escolherem qual é a música preferida da Mother Monster
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 14:17

Lady Gaga no clipe de
Lady Gaga no clipe de Alejandro" Crédito: Reprodução/Youtube/Lady Gaga
O momento chegou: Lady Gaga está prestes a fazer história no Brasil! A diva do pop mundial se apresenta neste sábado (3) em um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E para entrar no clima, a HZ preparou uma enquete especial para os fãs escolherem qual é a música preferida da Mother Monster.
Sabemos que escolher uma só entre tantos hinos é praticamente impossível (a gente queria colocar o catálogo inteiro, sim!), mas fizemos um esforço e montamos uma seleção poderosa. A base? As 10 músicas mais ouvidas da cantora no Brasil nos últimos 10 anos, segundo dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Essas canções foram as mais tocadas em rádios, festas, shows e eventos em todo o país.
Lady Gaga e Bruno Mars lançam dueto 'Die With a Smile'; ouça
Lady Gaga e Bruno Mars lançam dueto 'Die With a Smile'; ouça Crédito: Divulgação
Mas como resistir a novidades e clássicos que também marcaram época? Por isso, decidimos turbinar a lista com alguns extras, incluindo o mais recente sucesso "Abracadabra", do novo álbum “Mayhem”, e, claro, "Telephone", o icônico feat. com Beyoncé que fez história no pop. Agora é com você: acesse a enquete e vote na sua favorita. Deixe sua voz ser ouvida - pelo menos até o show começar!

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