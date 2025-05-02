Lady Gaga no Brasil: vote na sua música preferida da cantora

Sabemos que escolher uma só entre tantos hinos é praticamente impossível (a gente queria colocar o catálogo inteiro, sim!), mas fizemos um esforço e montamos uma seleção poderosa. A base? As 10 músicas mais ouvidas da cantora no Brasil nos últimos 10 anos, segundo dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Essas canções foram as mais tocadas em rádios, festas, shows e eventos em todo o país.

Mas como resistir a novidades e clássicos que também marcaram época? Por isso, decidimos turbinar a lista com alguns extras, incluindo o mais recente sucesso "Abracadabra", do novo álbum “Mayhem”, e, claro, "Telephone", o icônico feat. com Beyoncé que fez história no pop. Agora é com você: acesse a enquete e vote na sua favorita. Deixe sua voz ser ouvida - pelo menos até o show começar!