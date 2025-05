Megashow

Como o show de Lady Gaga será exibido na TV sem delay e com informações sobre ela

Evento terá transmissão simultânea na Globo, e aquecimento com curiosidades para apresentar a cantora ao público

Publicado em 1 de maio de 2025 às 11:45

A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem' Crédito: Frank Lebon/Divulgação

O megashow que Lady Gaga fará na praia de Copacabana neste sábado (3) será exibido para todo o país na TV Globo. A transmissão se inicia por volta de 21h20, depois da novela "Vale Tudo", que terminará mais cedo. O show está marcado para começar às 21h45, e pode durar até duas horas e meia, a depender da vontade da cantora americana.>

Gaga traz ao Brasil uma das primeiras paradas da turnê do seu novo disco, o "Mayhem", naquele que já pode ser considerado um dos seus shows mais ambiciosos. Se seguir como fez nos Estados Unidos e no México, ela deve cantar em uma megaestrutura, acompanhada de dezenas de bailarinos, e rodeada de objetos cenográficos, entre esqueletos e fantasias de monstros. Aqui, vai se apresentar em um palco de 1.200 metros quadrados.>

É de toda essa parafernalha que a Globo tem de dar conta, fora os quilômetros de areia onde estará espalhado o público esperado de 1,5 milhão de pessoas. Para isso, a emissora espalhou câmeras, gruas e bases de equipamento pela praia, e lançará drones ao céu.>

O objetivo dessa transmissão é agradar não somente os fãs de Gaga que não puderam ir ao Rio de Janeiro, mas também o brasileiro que não conheça a cantora, uma das mais importantes da história do pop. "A gente tem que contar a importância dela", diz Joana Timotheo, diretora da transmissão.>

Para isso, a Globo vai fazer um aquecimento com apresentadoras como a ex-BBB Ana Clara, que vão contar curiosidades sobre a carreira de Gaga. Assim, quem antes não sabia nada sobre ela chega ao momento do show mais informado. Prévias dessas explicações vêm sendo dadas ao longo da semana, seja em intervalos comerciais ou em programas como o Mais Você, de Ana Maria Braga. "Diferente dos festivais que exibimos, que têm sua própria narrativa, Gaga é a personagem principal dessa história", diz Timotheo.>

É isso que diferencia a transmissão do show de Gaga da do Rock in Rio, por exemplo. Apesar de ambos serem grandiosos, o evento da americana exige atenção também à plateia, que está espalhada pela areia, num modelo atípico. "A ideia é que a experiência de quem está em casa seja visual e sensorial, com a praia de um lado, vários símbolos do Rio de Janeiro ao redor, e uma cantora performando lá na frente", diz Timotheo.>

Ela teve de unir sua equipe à de Gaga. Diz que tem tido conversas com o time da cantora há dois meses —nelas, traçaram um plano para a transmissão, em uma estratégia que precisa abarcar as necessidades da cantora às vontades da emissora.>

Lady Gaga faz show em Copacabana neste sábado (3) Crédito: REUTERS/Daniel Cole/Folhapress

Quem cuida das câmeras no palco, e daquilo que é exibido nos telões, é a equipe da Gaga. A Globo, por sua vez, tem aparatos espalhados por toda a extensão da área fora do palco. A ideia, diz Timotheo, é deixar a menor quantidade de cinegrafistas em cima do palanque para que a imagem fique limpa, sem interferências —com Gaga, os dançarinos e a banda brilhando sozinhos.>

A diretora afirma ainda que não haverá delay, ou seja, atraso na transmissão. Segundo ela, Gaga não fez nenhuma exigência nesse sentido —mas frisa que ela pode mudar de ideia até o dia de show. Pedir uns minutos de atraso na exibição é praxe porque o artista pode querer se resguardar de quaisquer defeitos técnicos que ocorram ao vivo. Assim, a TV tem chance de cortar aquilo que deu errado.>

Foi difícil entender como seria essa turnê até que Gaga fizesse o primeiro show, no festival americano Coachella, no mês passado. Timotheo já tinha uma ideia de como seria a estrutura e quais canções seriam apresentadas, mas precisou esperar semanas até ver tudo montado e executado num show que durou cerca de 1h30. Os fãs esperam que a apresentação do Brasil seja maior, considerando que Gaga não vem ao país há 13 anos, tendo cancelado sua passagem pelo Rock in Rio em 2017.>

O evento de Gaga em Copacabana dá partida num projeto de megashows, batizado de "Todo Mundo no Rio", que trará um grande artista internacional por ano à praia até 2028. A ideia surgiu após o sucesso da apresentação de Madonna no mesmo local, no ano passado.>

