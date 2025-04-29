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Lady Gaga chega ao Rio e provoca correria de fãs na porta de hotel

Cantora fará show para 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no sábado (3)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 08:58

A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem'
A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem' Crédito: Frank Lebon/Divulgação
A chegada de Lady Gaga ao Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (29), provocou correria e gritaria na frente do Copacabana Palace, onde a cantora ficará hospedada para o show gratuito do próximo sábado (3), na praia da zona sul.
Um grupo de fãs passou a noite embaixo de chuva nos arredores do hotel, mas não conseguiu ver a artista, que desembarcou sob esquema de segurança e entrou por uma porta nos fundos.
Alguns fãs chegaram a cercar carros pretos, supostamente da comitiva da cantora, para ver se ela estava no interior de algum deles.
Houve correria também no aeroporto internacional Tom Jobim, onde Gaga chegou em um avião fretado, com mais seis pessoas a bordo.
"Ela está entre nós", comemoraram fãs em perfis que acompanham a diva pop no Instagram e no X.
A artista foi fotografada dentro de um carro, com o semblante sério, usando óculos escuros e roupas pretas.
O show de Lady Gaga na praia de Copacabana vai mobilizar 5.300 agentes das forças públicas nas ruas, com reforço no policiamento, bloqueios em vias de acesso e revista em estações do metrô.
A operação prevê o uso de câmeras e pórticos de reconhecimento facial nas ruas de acesso à praia.
São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas no evento, o que superaria o público do show da Madonna, em maio do ano passado, que se apresentou para 1,5 milhão de pessoas, também em Copacabana.
Segundo o governo estadual, a ocupação hoteleira nas áreas próximas já ultrapassa 80%, e o aeroporto do Galeão prevê um fluxo de mais de 360 mil passageiros durante a semana do show. Além disso, passageiros de cerca de 50 embarcações ancoradas assistirão à apresentação diretamente do mar.
Já a rodoviária do Rio aguarda a chegada de 200 mil pessoas esta semana. Segundo a concessionária, metade desse público fará desembarques entre sexta-feira e sábado do show.

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