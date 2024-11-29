Lady Gaga em Copacabana: o que se sabe sobre o show grátis da cantora no Rio

Lady Gaga pode se apresentar em Copacabana, no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@ladygaga

Na quinta-feira, 28, foi noticiado que Lady Gaga deve se apresentar gratuitamente na praia de Copacabana em maio de 2025. Ela sucederia Madonna, que veio ao Rio de Janeiro em maio de 2024, após acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A notícia foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ela, que lançou Disease recentemente, ainda não tem uma data específica para a apresentação. O acordo que a cantora estaria assinando com a prefeitura atualmente, segundo o colunista, corre em "sigilo", e trata 15 de dezembro como prazo final para as tramitações que acompanham sua vinda.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse em entrevista ao O Globo que "está bem encaminhado" o show de uma "grande estrela da música" e prometeu anunciá-lo em janeiro. Ele, no entanto, não citou Gaga diretamente. Em nota ao Estadão, a prefeitura do Rio disse que ainda não há confirmação de que o show ocorrerá.