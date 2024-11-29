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Lady Gaga em Copacabana: o que se sabe sobre o show grátis da cantora no Rio

Acordo que a cantora estaria assinando corre em "sigilo" e trata 15 de dezembro como prazo final; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 14:37

Lady Gaga pode se apresentar em Copacabana, no Rio
Lady Gaga pode se apresentar em Copacabana, no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@ladygaga
Na quinta-feira, 28, foi noticiado que Lady Gaga deve se apresentar gratuitamente na praia de Copacabana em maio de 2025. Ela sucederia Madonna, que veio ao Rio de Janeiro em maio de 2024, após acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A notícia foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Ela, que lançou Disease recentemente, ainda não tem uma data específica para a apresentação. O acordo que a cantora estaria assinando com a prefeitura atualmente, segundo o colunista, corre em "sigilo", e trata 15 de dezembro como prazo final para as tramitações que acompanham sua vinda.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse em entrevista ao O Globo que "está bem encaminhado" o show de uma "grande estrela da música" e prometeu anunciá-lo em janeiro. Ele, no entanto, não citou Gaga diretamente. Em nota ao Estadão, a prefeitura do Rio disse que ainda não há confirmação de que o show ocorrerá.
Ainda segundo Lauro Jardim, outros nomes cogitados para show, que poderá ser realizado em maio, foram U2 e Beyoncé, mas a dona de Bad Romance esteve à frente nas negociações. Se ela vier, será a primeira vez da cantora aqui desde 2012, quando ela se apresentou no Rio. Ela viria em 2017 para o Rock in Rio, mas cancelou sua participação.

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