Olimpíadas

Coreógrafa confirma que show de Lady Gaga nas Olimpíadas foi gravado

'Seria muito perigoso para os artistas, então preferimos gravar em vez de cancelar', disse Maud le Pladec à revista Variety
Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 09:01

A cantora americana Lady Gaga Crédito: Reprodução/@ladygaga no Instagram
A coreógrafa da apresentação de Lady Gaga na abertura das Olimpíadas em Paris, Maud le Pladec, confirmou que a performance da cantora foi gravada e que quase foi cancelada devido à chuva. A americana cantou "Mon Truc en Plumes", que ficou famosa com Zizi Jeanmaire.
"Infelizmente, foi a única [performance] que, por razões de segurança, tivemos que gravar no final da tarde, já que sabíamos com certeza que ia chover --tínhamos atualizações minuto a minuto... Avaliamos que seria muito perigoso para os artistas, então preferimos pré-gravar em vez de cancelar", disse le Pladec à Variety. "O piso estaria escorregadio. Ela [Gaga] estava de salto, muito perto da água, havia escadas... Tivemos que ser extremamente cautelosos." Segundo a revista, a artista cantou sem playback na gravação.
Ainda assim, um dos dançarinos junto à cantora se desequilibrou e caiu durante a performance.
O momento repercutiu nas redes sociais. Os dançarinos seguravam um pompom e, em determinado movimento para troca de posições, o tombo acontece.
Gaga assistiu à apresentação de seu camarim, segundo a Variety. Seus representante não quiseram comentar sobre o fato do show não ter sido ao vivo.
"Me sinto completamente grata por ter sido convidada", escreveu Gaga no X. A cantora também falou sobre ter cantado a música "Mon Truc en Plumes". "Uma música em homenagem aos franceses e sua história extraordinária na arte, na música e nos cinemas". "Essa não é a primeira vez que nossos caminhos se cruzam. Zizi estrelou o musical 'Anything Goes', que foi meu primeiro lançamento de jazz", contou ela.

