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Ana Maria Braga explica a polêmica de admitir fumar maconha na 'GloboNews'

Apresentadora do Mais Você desmente mal-entendido sobre uso da planta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 16:17

A frase mal interpretada se referia ao cigarro e não a maconha.
A frase mal interpretada se referia ao cigarro e não a maconha. Crédito: Reprodução de vídeo / Globoplay
Nesta quinta-feira, 25, a apresentadora Ana Maria Braga aproveitou a participação do correspondente Guga Chacra no programa Mais Você para esclarecer uma fala polêmica que viralizou em março de 2024. Durante uma visita à Redação da GloboNews em Nova York, nas suas férias, Ana Maria havia dado a entender que fumava maconha há anos, mas na realidade estava se referindo ao cigarro.
O incidente aconteceu quando Ana Maria participou brevemente do programa GloboNews, mais ao lado de Chacra. Ela comentou sobre o cheiro de maconha predominante nas costas leste e oeste dos Estados Unidos, mencionando que o odor era perceptível em Nova York.
"Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste, e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha", declarou. Ela ainda comentou que esperava sentir o cheiro de castanhas queimadas, comum no inverno da cidade, mas foi surpreendida pelo cheiro de maconha em todos os lugares.
A controvérsia surgiu quando Guga Chacra mencionou que as pessoas fumam mais maconha do que cigarro em Nova York. Em resposta, Ana Maria disse: "Muito mais, é um cheiro que comanda. É uma coisa que você fica até meio tonto. Eu não me sinto bem com maconha, não sou consumidora. Fumei por muitos anos". A frase final foi interpretada como uma confissão de que a apresentadora havia sido usuária da droga, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.
No programa desta quinta, Ana Maria Braga esclareceu que sua fala havia sido mal interpretada. "Quando eu falei assim: Eu também fumo, no final dessa conversa aí, eu fumava. Mas o que eu fumava era cigarro! E aí, entenderam que eu fumava maconha. Eu estava falando da maconha, a gente estava falando do cheiro... Aí eu fiquei famosa, virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista", relatou ela, em meio a risadas.

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