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Momento marcante

Taís Araújo faz aparição surpresa e entrega homenagem a Lázaro Ramos em Vitória

Atriz emocionou o público ao entregar o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado ao marido no encerramento do Festival de Cinema
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 15:15

Lázaro Ramos e Taís Araújo no Festival de Cinema de Vitória
Lázaro Ramos e Taís Araújo no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Vikki Dessaune_Acervo Galpão IBCA
O encerramento do 31º Festival de Cinema de Vitória foi marcado por uma surpresa emocionante na noite de ontem. Em uma celebração repleta de momentos marcantes, a atriz Taís Araújo fez uma aparição surpresa para entregar uma homenagem ao marido, Lázaro Ramos, que foi o Homenageado Nacional deste ano. A presença inesperada de Taís e o momento de carinho entre o casal emocionaram o público presente no Teatro Glória, no Sesc Glória.
Taís Araújo subiu ao palco durante a Cerimônia de Homenagem para entregar o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado a Lázaro Ramos. O Caderno do Homenageado é uma publicação inédita que detalha a vida e a trajetória profissional de Lázaro, assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos. Visivelmente emocionado, Lázaro expressou sua gratidão pela homenagem e pela presença de Taís, destacando a importância do apoio da esposa em sua carreira.
"Esta noite é muito especial para mim. Vim pensando em não chorar, mas é impossível não se emocionar. Um evento focado no cinema nacional é muito importante, pois é sempre muito difícil produzir cinema no Brasil. Então viva o cinema brasileiro! Estou muito feliz pela homenagem e por ter minha esposa aqui comigo”
Lázaro Ramos, um dos atores mais respeitados e queridos do Brasil, é conhecido por seu trabalho como ator, diretor e escritor. Ele tem uma trajetória repleta de conquistas e desempenhos marcantes, tanto no cinema quanto na televisão e no teatro. Durante sua carreira, Lázaro sempre destacou a importância de representar a diversidade e a riqueza da cultura brasileira.
O Festival de Cinema de Vitória, que este ano exibiu 78 filmes e premiou diversas categorias, encerrou sua edição com chave de ouro, celebrando a contribuição de Lázaro Ramos para o cinema e a cultura brasileira. A homenagem destacou não só a carreira brilhante do ator, mas também sua capacidade de inspirar e emocionar através de suas performances.

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