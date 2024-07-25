“Já parei várias vezes para almoçar aqui no Espírito Santo”, diz Lázaro Ramos

Lázaro Ramos no lançamento do "Caderno do Homenageado" em Vitória Crédito: Vikki Dessaune_Acervo Galpão/IBCA

Hoje, no Hotel Senac Ilha do Boi, Lázaro Ramos emocionou o público durante a coletiva de imprensa que marcou o lançamento do "Caderno do Homenageado" no 31º Festival de Cinema de Vitória . Além de celebrar sua trajetória profissional, Lázaro compartilhou momentos especiais de sua relação com o Espírito Santo, revelando o carinho pelo estado.

"Já parei várias vezes para almoçar aqui no Espírito Santo ", confessou o ator, arrancando sorrisos dos presentes. Lázaro explicou que fazia as paradas quando estava em viagem para Salvador e contou que sua ligação com o Espírito Santo se deu através da amizade com a capixaba Elisa Lucinda . Os dois trabalharam juntos no filme "O Papai é Pop", em que Elisa interpretou sua mãe. Durante a pandemia, chegaram a morar juntos para construir seus personagens, o que proporcionou a Lázaro uma experiência única e divertida.

"Elisa Lucinda me apresentou o Espírito Santo por meio do olhar dela, de uma forma muito poética", relatou Lázaro. Ele descreveu Elisa como uma figura divertidíssima, lembrando que sempre acordava com “uma piada, uma frase de putaria ou uma poesia”.

A relação de Lázaro com o Espírito Santo não se resume apenas aos momentos de trabalho e amizade. Ele destacou a hospitalidade e a beleza do estado. "Pretendo voltar aqui muitas vezes", enfatizou.

Coletiva de imprensa Lázaro Ramos Crédito: Vikki Dessaune_Acervo Galpão/IBCA

O ponto alto da coletiva foi quando Lázaro se emocionou ao folhear o "Caderno do Homenageado". A publicação inédita, que detalha sua trajetória desde os primeiros passos na carreira até os momentos de consagração, tocou profundamente o ator. "Ver toda a minha trajetória assim, compilada e reconhecida, é muito emocionante", disse. O Caderno é assinado pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos.