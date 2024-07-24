Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Quem foi Carmélia de Souza, a "Cronista do Povo" que deu nome ao teatro
Semana da Mulher Negra

Quem foi Carmélia de Souza, a "Cronista do Povo" que deu nome ao teatro

Conheça a história da capixaba que revolucionou o ES. Seu filme será lançado no 31° Festival de Cinema de Vitória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:24

Carmélia de Souza: a mulher que dá nome a um dos pontos culturais mais importantes do ES
Carmélia de Souza: a mulher que dá nome a um dos pontos culturais mais importantes do ES Crédito: Ana Luiza Pessoa / Divulgação
Na semana dedicada a celebrar a força e a resiliência da mulher negra, o 31º Festival de Cinema de Vitória vai resgatar a história de uma figura ímpar da literatura e do jornalismo capixaba: Carmélia Maria de Souza. Conhecida como a “Cronista do Povo”, Carmélia foi uma mulher negra e lésbica que, com sua pena afiada, deixou um legado inestimável nas páginas de diversos jornais e revistas do Espírito Santo.
Carmélia Maria de Souza nasceu em 1936 na Fazenda Rodeio, Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Em uma época em que as vozes femininas e negras eram silenciadas, Carmélia destacou-se como cronista e escritora autodidata. Seu amor pela vida, pela boemia e pela cidade de Vitória transparecia em suas crônicas, onde cunhou a icônica frase “Esta ilha é uma delícia”, título de uma de suas colunas.
Ilustrações da jornalista e cronista Carmélia Maria de Souza
Ilustrações da jornalista e cronista Carmélia Maria de Souza Crédito: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Durante sua carreira, Carmélia escreveu para jornais como Sete Dias, O Diário, Vida Capixaba, A Tribuna, A Gazeta, O Debate e Jornal da Cidade. Sua habilidade em capturar a essência do cotidiano e das relações humanas fez de seus textos verdadeiros retratos da sociedade capixaba das décadas de 50 e 60. Além de sua atividade jornalística, Carmélia trabalhou como funcionária pública federal, dedicando-se ao Museu de Arte Histórica de Vitória, ao Museu Solar Monjardim e à Biblioteca da faculdade FAVI.
Em 1974, aos 38 anos, Carmélia faleceu de embolia pulmonar, deixando um vazio irreparável na literatura capixaba. Contudo, seu legado perdura. Em 1986, foi inaugurado o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, carinhosamente chamado de “Carmélia”, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. No mesmo ano, ela foi nomeada Patrona da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, uma homenagem a sua contribuição cultural.

31º Festival de Cinema de Vitória

Este ano, o 31º Festival de Cinema de Vitória destaca a vida e obra de Carmélia com a exibição do documentário "Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza", dirigido por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales. O filme, que foi  finaciado com recursos do Funcultura através da Secretaria Estadual de Cultura do ES, será apresentado na Sessão Especial de Encerramento do festival, no dia 25 de julho, às 19 horas, no Teatro Glória. Esta homenagem é um tributo à sua memória e uma celebração da sua contribuição para a literatura e o jornalismo do Espírito Santo.
“Carmelia representa vanguarda e contracultura, além de uma sagacidade pontual. Dona de uma inteligência excepcional, como escritora tem uma habilidade ímpar com as palavras, Seu amor por Vitória está presente em suas crônicas e textos, bem como as críticas à mentalidade conservadora da época”
Tati ainda contou que Carmélia sacudia as estruturas tacanhas da cidade e rompeu muitas barreiras para as mulheres. Ela usava calças e frequentava ambientes onde mulheres não eram bem vistas, produzia eventos culturais, etc. Era uma grande agitadora cultural.
“Trazer a história dessas mulheres, usando uma ferramenta tão democrática e de amplo alcance que é o cinema, é o que nos motiva. Poder alcançar e gerar debate e informação sobre essas potências é de grande importância para o fortalecimento da identidade", concluiu Tati Rabelo.

Serviço

  • Sessão Especial de Encerramento 
  • Filme: Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza 
  • Data: 25 de julho
  • Horário: 19 horas
  • Local: Teatro Glória, no Sesc Glória, Vitória, ES

Acervo Carmélia de Souza

Veja Também

Homenagem a Suely Bispo: arte e resistência no 31º Festival de Cinema de Vitória

31º Festival de Cinema de Vitória: confira a programação completa

"Festivais de cinema são resistência", diz Lázaro Ramos, que será homenageado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro Cultural Carmélia Cinema Festival de Cinema de Vitória Sesc Glória teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados