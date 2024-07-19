31° Festival de Cinema de Vitória: confira a programação completa

O 31º Festival de Cinema de Vitória acontece de 20 a 25 de julho e apresentará uma seleção atual e inédita do cinema brasileiro. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com sessões especiais, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. Toda a programação é gratuita. Para as exibições e atividades que acontecem no Sesc Glória, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, sempre uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação do espaço.