31° Festival de Cinema de Vitória: confira a programação completa

O 31º Festival de Cinema de Vitória acontece de 20 a 25 de julho e apresentará uma seleção atual e inédita do cinema brasileiro. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com sessões especiais, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. Toda a programação é gratuita. Para as exibições e atividades que acontecem no Sesc Glória, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, sempre uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação do espaço.
31º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA - PROGRAMAÇÃO GERAL
Sábado – 20 de Julho
- 17h - Coletiva da Homenageada Suely Bispo e Lançamento do Caderno de Homenagem - Hub ES +
- 19h – Abertura do 31º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória) - Homenagem à Suely Bispo
- 13ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Sesc Glória):
- O T-Rex e a pedra lascada (Luã Ériclis, FIC, ES, 16’)
- Fala, Vô! (Felipe Risallah, ANI, ES, 10’)
- Mulheres maratimbas (Thais Helena Leite, DOC, ES, 15’)
- O caboclo do Sapê (Ricardo Sá, DOC, ES, 17’)
- 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória):
- Presença (Erly Vieira Jr, DOC, ES, 71')
Domingo – 21 de Julho
- 10h – Debate com os realizadores da 13ª Mostra Foco Capixaba e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h – 14ª Mostra Quatro Estações – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória):
- Quando você vem me visitar (Henrique Arruda, EXP, PE, 6’)
- Ficção suburbana (Rossandra Leone, FIC, RJ, 18’)
- Onde está Mymye Mastroiagnne? (biarritzzz, EXP, PE, 16’)
- Pirenopolynda (Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha, DOC, GO/DF/CE, 23’)
- 14h - 9ª Mostra Mulheres no Cinema - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória):
- Maré braba (Pâmela Peregrino. ANI, BA/CE, 7')
- Aquela mulher (Cristina Lago e Marina Erlanger, FIC, RJ, 14')
- Uma mulher comum (Debora Diniz, DOC, SP/ARG, 20')
- A velhice ilumina o vento (Juliana Segóvia, FIC, MT 21')
- 16h – 6ª Mostra do Outro Lado – Cinema Fantástico – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
- Do observatório me viram (Thaís Silva e Giovanna Giovanini, DOC, MG/RJ, 22’)
- Arapuca (Joel Caetano, FIC, SP, 20’)
- Curacanga (Mateus Di Mambro, ANI, BA, 18’)
- 16h - 9ª Mostra Cinema e Negritude - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
- Baobab (Bea Gerolin, FIC, PR, 10’)
- Jussara (Camila Cordeiro Ribeiro, ANI, BA, 9’)
- O lado de fora fica aqui dentro (Larissa Barbosa, FIC, MG, 25’)
- Escavação (Alex Reis, EXP, RJ, 5’)
- Pedagogias da navalha | Se a palavra é um feitiço, minha língua é uma encruzilhada (Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos, DOC, RJ, 15’)
- 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Saudades em cor (Arthur Felipe Fiel, ANI, ES, 10’)
- Quinze quase dezesseis (Thais Fujinaga, FIC, SP, 20’)
- Samuel foi trabalhar (Janderson Felipe e Lucas Litrento, FIC, AL, 17’)
- Se eu tô aqui é por mistério (Clari Ribeiro, FIC, RJ, 22’)
- 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Não existe almoço Grátis (Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, DF/RJ, 74')
Segunda-feira – 22 de julho
- 10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h - 7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
- A fumaça e o diamante (Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida, DOC, DF, 2023, 5')
- Elizabeth (Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav, DOC, PB, 2023, 18')
- Bauxita (Thamara Pereira, DOC, MG, 2023, 15')
- Antes que o porto venha (Isabela Narde, DOC, ES, 2023, 23')
- 14h - Masterclass “Storytelling” com Sabrina Fidalgo - Auditório, Hub ES+
- 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Eu fui assistente do Eduardo Coutinho (Allan Ribeiro, DOC, RJ, 17’)
- Viventes, (Fabrício Basílio, FIC, RJ, 20’)
- Zagêro (Victor Di Marco e Márcio Picoli, FIC, RS, 15’)
- Travessia (Karol Felicio, DOC, ES, 15’)
- 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Café, Pepi e Limão (Adler Kibe Paz e Pedro Léo, FIC, BA, 71')
Terça-feira – 23 de julho
- 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
- 10h - Masterclass “Silvero Pereira apresenta Belchior” - Auditório, HUB ES+
- 10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h - 11ª Mostra Outros Olhares - Programa Meu Corpo é Outro - Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória):
- Nó em ponta de estrela (Helena Santos, FIC, RJ, 16’)
- Alienígena (Ricardo Peres e Wagner Lima Mendes, FIC, CE, 15’)
- Tiranossauro (Fausto Prieto, Ingrid Gaigher, FIC, SP, 8’)
- A mulher invisível (R.B. Lima, FIC, PB, 21’)
- 14h - Encontro “Artesanias da Atuação com Johnny Massaro” - Lab Maker, HUB ES+
- 16h - 13ª Mostra Corsária - Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
- Prólogo (Natália Dornelas, EXP, ES, 4’)
- Dona Beatriz Ñsîmba Vita (Catapreta, FIC, MG, 20’)
- Guarda Vieja 3458 Timbre 3/6 (Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, EXP/DOC/FIC, RJ, 12’)
- A última valsa (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP, 6’)
- Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite (Vladimir Seixas, FIC, RJ, 17’)
- 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Como chorar sem derreter (Giulia Butler, FIC, RJ, 15’)
- Vollúpya (Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr., DOC, RJ, 21’)
- Vão das almas (Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, FIC, DF/GO, 15’)
- Dias de pouco pão e zero sonho (Saskia Sá, FIC, ES, 17’)
- 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Quando eu me encontrar (Amanda Pontes e Michelline Helena, FIC, CE, 77')
Quarta-feira – 24 de julho
- 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
- 10h – Debate com os realizadores da 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h - 11ª Mostra Outros Olhares - Programa Outros Brasis - Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
- Canto das areias (Maíra Tristão, DOC, ES, 21')
- Celebrazione (Luiz Carlos Lacerda, FIC, RJ, 20')
- Macaléia (Rejane Zilles, DOC, RJ, 25')
- 14h - 8ª Mostra Nacional de Videoclipes - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
- Palavras mágicas, de Carlon Hardt. Artista: Renan Inquérito, Emicida e Adriana Partimpim (PR)
- Longe do medo, de Luiz Vilemen da Fonte. Artista: Felipe S. (PE/SP)
- Babilônia, de Ricardo Monteiro. Artista: Pedro Santos (SP)
- Boca do cais, de Luna Colazante. Artista: Murica feat yung vegan (DF)
- Forte como fogo, de Mariano Tavares e Rita Machado. Artista: Mariano Tavares (RN)
- Louva deusa, de Pedro Henrique França. Artista: Letrux (RJ)
- Tirar o melhor do pior, de Everton Radael. Artista: Auri (ES)
- Água salgada, de Wyucler Rodrigues. Artista: Ada Koffi (ES)
- Cobra coral, de Julia K. Rojas. Artista: Simon Aftalion ft. Orquidália e Nalu (SC)
- Mais uma vez, de Pablo Violante. Artista: Jovem Ch, Lipinho, Gabrá (RJ)
- Moço, de Luana Luz Iamamoto. Artista: Luana Luz Iamamoto (SP)
- Mais aceso que o Diabo, de Juno. Artista: Apenas Juno (RN)
- Meredith Monk / Mete dance, de Mooluscos. Artista: Yma & Jadsa (SP)
- Quando quiser, de Diego Moreira Barreto. Artista: Depratie (MG)
- 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Pássaro memória (Leonardo Martinelli, FIC, RJ, 15’)
- Quebrante (Janaina Wagner, DOC, PA/SP, 23’)
- Axé meu amor (Thiago Costa, FIC, PB, 18’)
- Deusa menina (Juane Vaillant, FIC, ES, 18’)
- 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
- Sekhdese (Graciela Guarani e Alice Gouveia, DOC, PE, 78')
Quinta-feira – 25 de julho
- 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
- 10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h - Sessão Especial + Debate - Sala Marien Calixte - 3º Andar:
- Lobby do batom, de Gabriela Gastal
- 14h - Marcélia Cartaxo: De Macabéa a Pacarrete - Auditório, HUB ES+
- 15h - Coletiva de Imprensa do Homenageado Lázaro Ramos com Lançamento do Caderno de Homenagem - Hotel Senac Ilha do Boi
- 16h - 7ª Mostra Cinema de Bordas - Sala Cariê Lindenberg - 2º Andar - Sesc Glória:
- A noite das vampiras (Rubens Mello, FIC, SP)
- 19h – Homenagem à Lázaro Ramos - Teatro Glória (Sesc Glória)
- Sessão Especial de Encerramento:
- Não se aproxime: a vida e a obra de Carmélia M. Souza, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (DOC, ES, 33’) -
- Cerimônia de Premiação e Encerramento do 31º Festival de Cinema de Vitória