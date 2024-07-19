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Gratuito

31° Festival de Cinema de Vitória: confira a programação completa

Festival terá programação gratuita com sessões, debates, homenagens e atividades formativas de sábado (20) até quinta-feira (25)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 10:20

31º Festival de Cinema de Vitória
31º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
O 31º Festival de Cinema de Vitória acontece de 20 a 25 de julho e apresentará uma seleção atual e inédita do cinema brasileiro. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com sessões especiais, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. Toda a programação é gratuita. Para as exibições e atividades que acontecem no Sesc Glória, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, sempre uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação do espaço.

31º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA - PROGRAMAÇÃO GERAL

Sábado – 20 de Julho

  • 17h - Coletiva da Homenageada Suely Bispo e Lançamento do Caderno de Homenagem - Hub ES +
  • 19h – Abertura do 31º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória) - Homenagem à Suely Bispo
  • 13ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • O T-Rex e a pedra lascada (Luã Ériclis, FIC, ES, 16’)
  • Fala, Vô! (Felipe Risallah, ANI, ES, 10’)
  • Mulheres maratimbas (Thais Helena Leite, DOC, ES, 15’)
  • O caboclo do Sapê (Ricardo Sá, DOC, ES, 17’)
    • 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória):
    • Presença (Erly Vieira Jr, DOC, ES, 71')

Domingo – 21 de Julho

  • 10h – Debate com os realizadores da 13ª Mostra Foco Capixaba e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
  • 14h – 14ª Mostra Quatro Estações – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória):
  • Quando você vem me visitar (Henrique Arruda, EXP, PE, 6’)
  • Ficção suburbana (Rossandra Leone, FIC, RJ, 18’)
  • Onde está Mymye Mastroiagnne? (biarritzzz, EXP, PE, 16’)
  • Pirenopolynda (Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha, DOC, GO/DF/CE, 23’)
  • 14h - 9ª Mostra Mulheres no Cinema - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória):
  • Maré braba (Pâmela Peregrino. ANI, BA/CE, 7')
  • Aquela mulher (Cristina Lago e Marina Erlanger, FIC, RJ, 14')
  • Uma mulher comum (Debora Diniz, DOC, SP/ARG, 20')
  • A velhice ilumina o vento (Juliana Segóvia, FIC, MT 21')
  • 16h – 6ª Mostra do Outro Lado – Cinema Fantástico – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
  • Do observatório me viram (Thaís Silva e Giovanna Giovanini, DOC, MG/RJ, 22’)
  • Arapuca (Joel Caetano, FIC, SP, 20’)
  • Curacanga (Mateus Di Mambro, ANI, BA, 18’)
  • 16h - 9ª Mostra Cinema e Negritude - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
  • Baobab (Bea Gerolin, FIC, PR, 10’)
  • Jussara (Camila Cordeiro Ribeiro, ANI, BA, 9’)
  • O lado de fora fica aqui dentro (Larissa Barbosa, FIC, MG, 25’)
  • Escavação (Alex Reis, EXP, RJ, 5’)
  • Pedagogias da navalha | Se a palavra é um feitiço, minha língua é uma encruzilhada (Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos, DOC, RJ, 15’)
  • 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Saudades em cor (Arthur Felipe Fiel, ANI, ES, 10’)
  • Quinze quase dezesseis (Thais Fujinaga, FIC, SP, 20’)
  • Samuel foi trabalhar (Janderson Felipe e Lucas Litrento, FIC, AL, 17’)
  • Se eu tô aqui é por mistério (Clari Ribeiro, FIC, RJ, 22’)
  • 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Não existe almoço Grátis (Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, DF/RJ, 74')
Cena do filme curta-metragem Como Chorar Sem Derreter, de Giulia Butler
Cena do filme curta-metragem Como Chorar Sem Derreter, de Giulia Butler Crédito: Divulgação

Segunda-feira – 22 de julho

  • 10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi 
  • 14h - 7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
  • A fumaça e o diamante (Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida, DOC, DF, 2023, 5')
  • Elizabeth (Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav, DOC, PB, 2023, 18')
  • Bauxita (Thamara Pereira, DOC, MG, 2023, 15')
  • Antes que o porto venha (Isabela Narde, DOC, ES, 2023, 23')
  • 14h - Masterclass “Storytelling” com Sabrina Fidalgo - Auditório, Hub ES+ 
  • 19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Eu fui assistente do Eduardo Coutinho (Allan Ribeiro, DOC, RJ, 17’)
  • Viventes, (Fabrício Basílio, FIC, RJ, 20’)
  • Zagêro (Victor Di Marco e Márcio Picoli, FIC, RS, 15’)
  • Travessia (Karol Felicio, DOC, ES, 15’)
  • 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Café, Pepi e Limão (Adler Kibe Paz e Pedro Léo, FIC, BA, 71')

Terça-feira – 23 de julho

  • 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
  •  10h - Masterclass “Silvero Pereira apresenta Belchior” - Auditório, HUB ES+
  •  10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
  • 14h - 11ª Mostra Outros Olhares - Programa Meu Corpo é Outro - Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória):
  • Nó em ponta de estrela (Helena Santos, FIC, RJ, 16’)
  • Alienígena (Ricardo Peres e Wagner Lima Mendes,  FIC, CE, 15’)
  • Tiranossauro (Fausto Prieto, Ingrid Gaigher, FIC, SP, 8’)
  • A mulher invisível (R.B. Lima, FIC, PB, 21’)
  •  14h - Encontro “Artesanias da Atuação com Johnny Massaro” - Lab Maker, HUB ES+
  •  16h - 13ª Mostra Corsária -  Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
  • Prólogo (Natália Dornelas, EXP, ES, 4’)
  • Dona Beatriz Ñsîmba Vita (Catapreta, FIC, MG, 20’)
  • Guarda Vieja 3458 Timbre 3/6 (Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, EXP/DOC/FIC, RJ, 12’)
  • A última valsa (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP, 6’)
  • Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite (Vladimir Seixas, FIC, RJ, 17’)
  •  19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Como chorar sem derreter (Giulia Butler, FIC, RJ, 15’)
  • Vollúpya (Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr., DOC, RJ, 21’)
  • Vão das almas (Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, FIC, DF/GO, 15’)
  • Dias de pouco pão e zero sonho (Saskia Sá, FIC, ES, 17’)
  • 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Quando eu me encontrar (Amanda Pontes e Michelline Helena, FIC, CE, 77')
Cena do filme Travessia, de Karol Felicio
Cena do filme Travessia, de Karol Felicio Crédito: Divulgação / Lauro Narciso

Quarta-feira – 24 de julho

  • 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
  •  10h – Debate com os realizadores da 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
  •  14h - 11ª Mostra Outros Olhares - Programa Outros Brasis -  Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória):
  • Canto das areias (Maíra Tristão, DOC, ES, 21')
  • Celebrazione (Luiz Carlos Lacerda, FIC, RJ, 20')
  • Macaléia (Rejane Zilles, DOC, RJ, 25')
  • 14h - 8ª Mostra Nacional de Videoclipes - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória):
  • Palavras mágicas, de Carlon Hardt. Artista: Renan Inquérito, Emicida e Adriana Partimpim (PR)
  • Longe do medo, de Luiz Vilemen da Fonte. Artista: Felipe S. (PE/SP)
  • Babilônia, de Ricardo Monteiro. Artista: Pedro Santos (SP)
  • Boca do cais, de Luna Colazante. Artista: Murica feat yung vegan (DF)
  • Forte como fogo, de Mariano Tavares e Rita Machado. Artista: Mariano Tavares (RN)
  • Louva deusa, de Pedro Henrique França. Artista: Letrux (RJ)
  • Tirar o melhor do pior, de Everton Radael. Artista: Auri (ES)
  • Água salgada, de Wyucler Rodrigues. Artista: Ada Koffi (ES)
  • Cobra coral, de Julia K. Rojas. Artista: Simon Aftalion ft. Orquidália e Nalu (SC)
  • Mais uma vez, de Pablo Violante. Artista: Jovem Ch, Lipinho, Gabrá (RJ)
  • Moço, de Luana Luz Iamamoto. Artista: Luana Luz Iamamoto (SP)
  • Mais aceso que o Diabo, de Juno. Artista: Apenas Juno (RN)
  • Meredith Monk / Mete dance, de Mooluscos. Artista: Yma & Jadsa (SP)
  • Quando quiser, de Diego Moreira Barreto. Artista: Depratie (MG)
  •  19h – 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Pássaro memória (Leonardo Martinelli, FIC, RJ, 15’)
  • Quebrante (Janaina Wagner, DOC, PA/SP, 23’)
  • Axé meu amor (Thiago Costa, FIC, PB, 18’)
  • Deusa menina (Juane Vaillant, FIC, ES, 18’)
  •  14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória):
  • Sekhdese (Graciela Guarani e Alice Gouveia, DOC, PE, 78')

Quinta-feira – 25 de julho

  • 9h - Oficina “Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan”, Lab Maker, HUB ES+
  • 10h – Debate com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
  •  14h - Sessão Especial + Debate - Sala Marien Calixte - 3º Andar:
  • Lobby do batom, de Gabriela Gastal
  •  14h - Marcélia Cartaxo: De Macabéa a Pacarrete - Auditório, HUB ES+
  •  15h - Coletiva de Imprensa do Homenageado Lázaro Ramos com Lançamento do Caderno de Homenagem - Hotel Senac Ilha do Boi
  •  16h - 7ª Mostra Cinema de Bordas - Sala Cariê Lindenberg - 2º Andar - Sesc Glória:
  • A noite das vampiras (Rubens Mello, FIC, SP)
  •  19h – Homenagem à Lázaro Ramos - Teatro Glória (Sesc Glória)
  • Sessão Especial de Encerramento:
  • Não se aproxime: a  vida e a obra de Carmélia M. Souza, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (DOC, ES, 33’) -  
  • Cerimônia de Premiação e Encerramento do 31º Festival de Cinema de Vitória

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