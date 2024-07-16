Websérie feita por casal de influenciadores é a nova promessa de sucesso das redes

Léo Bagarolo e Evelin Camargo lançaram a websérie "Trocados" Crédito: Divulgação

Léo Bagarolo e Evelin Camargo, um casal de influenciadores famosos por seus vídeos humorísticos que retratam o cotidiano, lançaram neste domingo (14) a websérie "Trocados". A comédia romântica, desenvolvida e estrelada por eles, é composta por cinco episódios disponíveis no Instagram e TikTok. Em entrevista para HZ, o casal contou detalhes do sucesso nas redes e os bastidores da gravação.

Na trama, Léo e Evelin vivem um casal em crise que decide procurar terapia. Durante o tratamento, eles participam de um experimento milagroso que resulta na troca de corpos, gerando situações cômicas e inusitadas.

"Estamos realizando o sonho de atuar em uma produção cinematográfica idealizada por nós e inspirada no nosso cotidiano. Estudamos muito sobre atuação e aplicamos todas as técnicas que aprendemos ao longo dos anos neste projeto. Esperamos que o público se divirta, pois a série foi feita com muito carinho", compartilha Léo.

Léo e Evelin, ambos apaixonados pelo audiovisual, trabalhavam em áreas completamente diferentes e nunca se imaginaram atuando exclusivamente com a internet.

Eu sou economista e o Leo tem formação em cinema mas nunca atuou. Trabalhávamos com administração e marketing. Quando vimos que a internet estava dando certo, largamos o emprego e nos dedicamos inteiramente à produção de conteúdo

Léo Bagarolo e Evelin Camargo com suas cachorrinhas Mada e Bica Crédito: Divulgação

O casal começou a produzir vídeos no período da pandemia com suas cachorrinhas Mada e Bica, mas ampliaram os conteúdos explorando o dia a dia da vida a dois. Atualmente, a dupla já conta com mais de 15 milhões de seguidores. Em 2022, o casal ganhou o TikTok Awards na categoria "Vídeo do Ano", a principal da premiação. Léo deixa claro que essa é uma carreira e ambos estudam muito para sempre inovar e apresentar novos formatos para os seguidores.

“Nós temos que nos dedicar diariamente ao nosso trabalho. Estamos sempre fazendo curso e nos atualizando. Agora demos esse novo passo que é a websérie. Investimos bastante nesse novo projeto e o plano para o futuro é que estejamos em diversas plataformas levando humor para o público”, disse Leo Bagarolo.

A websérie "Trocados" reflete a habilidade de Léo e Evelin em interpretar um ao outro, uma característica marcante de seus vídeos nas redes sociais. A temática de troca de corpos, presente em clássicos como "Se Eu Fosse Você" e "Sexta-Feira Muito Louca", inspirou o casal. Além da websérie, o projeto também será inscrito em diversos festivais e mostras de cinema, com a esperança de concorrer a prêmios.