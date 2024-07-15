Pedra Azul será cenário de filme com Humberto Martins e Emily Matte

Pedra Azul será cenário de filme Crédito: Christian Nascimento

Na próxima semana, Pedra Azul , uma das joias naturais do Espírito Santo, se tornará cenário para o filme nacional "Não Olhe Pra Trás". As gravações começam no dia 23 de julho, trazendo à região uma produção que promete emocionar o público com uma história envolvente e paisagens deslumbrantes.

"Não Olhe Pra Trás" conta a jornada de Babi, interpretada por Emily Matte, uma jovem que deixa Curitiba para reencontrar seus pais em Pedra Azul. Com o sonho de integrar uma companhia de dança contemporânea no Rio de Janeiro, Babi enfrenta a oposição de sua mãe, Teresa, vivida por Mariana Costa Pinto, enquanto recebe o apoio de seu pai, Juliano, interpretado por Humberto Martins.

“A escolha de Pedra Azul como cenário do filme não foi por acaso. Além de suas paisagens cinematográficas, a cidade possui uma conexão direta com a trama. Juliano, personagem de Humberto Martins, possui uma plantação de morangos junto com seu irmão Leandro, papel de Alex Reis. A região é conhecida por uma das maiores produções de morango do Brasil”

A narrativa, escrita por Marcoz Gomez, que também divide a direção com Alex Reis, explora a complexidade das relações familiares. O elenco conta ainda com Roberto Birindelli, Regiana Antonini, Cee Jay, Rô Sant'Anna, Humberto Martins Filho, Enzo Ciolini e Valk Constantino.