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Cinema

Pedra Azul será cenário de filme com Humberto Martins e Emily Matte

A região, que fica em Domingos Martins, será palco para as gravações de “Não Olhe Para Trás”, filme com Humberto Martins e Emily Matte
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 16:55

Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul
Pedra Azul será cenário de filme Crédito: Christian Nascimento
Na próxima semana, Pedra Azul, uma das joias naturais do Espírito Santo, se tornará cenário para o filme nacional "Não Olhe Pra Trás". As gravações começam no dia 23 de julho, trazendo à região uma produção que promete emocionar o público com uma história envolvente e paisagens deslumbrantes.
"Não Olhe Pra Trás" conta a jornada de Babi, interpretada por Emily Matte, uma jovem que deixa Curitiba para reencontrar seus pais em Pedra Azul. Com o sonho de integrar uma companhia de dança contemporânea no Rio de Janeiro, Babi enfrenta a oposição de sua mãe, Teresa, vivida por Mariana Costa Pinto, enquanto recebe o apoio de seu pai, Juliano, interpretado por Humberto Martins.
“A escolha de Pedra Azul como cenário do filme não foi por acaso. Além de suas paisagens cinematográficas, a cidade possui uma conexão direta com a trama. Juliano, personagem de Humberto Martins, possui uma plantação de morangos junto com seu irmão Leandro, papel de Alex Reis. A região é conhecida por uma das maiores produções de morango do Brasil”
A narrativa, escrita por Marcoz Gomez, que também divide a direção com Alex Reis, explora a complexidade das relações familiares. O elenco conta ainda com Roberto Birindelli, Regiana Antonini, Cee Jay, Rô Sant'Anna, Humberto Martins Filho, Enzo Ciolini e Valk Constantino.
A produção é uma parceria entre Tower Filmes, Emily Matte e Humberto Martins, e tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025. “A expectativa é que 'Não Olhe Pra Trás' não só encante o público com sua história, mas também promova Pedra Azul, destacando suas belezas naturais através da sétima arte”, concluiu a protagonista.

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