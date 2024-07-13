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10 restaurantes, cervejarias e cafés para visitar em Pedra Azul

Do fondue de polenta à pizza napolitana, HZ traz dicas e novidades para um fim de semana gastronômico nas montanhas capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 07:00

A gastronomia nas montanhas do Espírito Santo chega ao seu auge neste mês de julho, e um dos principais destinos para comer bem na temporada, aproveitando o aconchego das baixas temperaturas, é Pedra Azul, no município de Domingos Martins. 
De olho nas novidades lançadas por alguns dos principais restaurantes, cafeterias e cervejarias da região, o HZ selecionou opções de entrada, prato principal, sobremesa e chope artesanal para lhe inspirar no roteiro de fim de semana. 
A lista, que você confere abaixo, inclui iguarias da roça, pizza napolitana, doce francês, comida alemã e até um fondue inspirado no tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante. Aproveite!

10 DICAS DE ONDE COMER EM PEDRA AZUL

1

BUFÊ COM FOGÃO A LENHA

Frango com quiabo, péla-égua, cupim ao vinho, feijoada, baião de dois, arroz carreteiro e iguarias como mocotó, chouriço e moela estão entre as opções do bufê no restaurante Grão da Terra. Especializada em cozinha brasileira, a casa tem como protagonista o fogâo a lenha, em um espaço cercado por natureza. O almoço, comandado pela chef Rosi Reis, conta com mais de 40 opções, disponíveis de sexta a domingo, das 11h às 15h. O valor por pessoa é R$ 62 (para comer à vontade/bebidas e sobremesas à parte). Crianças de até 4 anos não pagam, e de 5 a 11 pagam R$ 35. Rodovia Geraldo Sartório, ES-164, Km 6. Mais informações: (27) 99781-3851 e @graodaterra.restaurante. FOTO: Grão da Terra/Divulgação   

2

FONDUE DE POLENTA

Na região da Rota do Lagarto conhecida como Quadrado de São Paulinho, a Tuia Gastronomia e Arte criou uma versão minimalista e bastante charmosa do Tombo da Polenta, tradição de Venda Nova do Imigrante. Trata-se do Fondue de Polenta, em que a iguaria cremosa vai à mesa em uma panela de barro ladeada por três acompanhamentos à escolha, A lista de opções inclui molho bolonhesa, ragu de costelinha suína, frango defumado com palmito, rabada desfiada, shiitake, pupunha refogado, gorgonzola e tomate confit. Quanto: R$ 121 (para compartilhar). Abre de quarta a domingo, a partir das 10h. Rota do Lagarto, Km 7, São Paulo do Aracê. Mais informações: @tuia_gastronomia_arte. FOTO: M&A    

3

DOÇURAS SURPREENDENTES

Fica na Rota do Carmo uma das confeitarias mais charmosas e surpreendentes da região, a Pepe Pâtisserie. A casinha amarela com mesas ao ar livre no jardim é comandada por Pablo Pietro, confeiteiro autodidata que elabora as receitas doces, e Charles Bringer, responsável pelo serviço de cafés e pela produção de pães. A lista de novidades para o inverno inclui entremet de morango; taça com morangos assados, aceto balsâmico e sorvete caseiro de fava de baunilha; cheesecake basca brûlée; brioche espiral de especiarias; e focaccia de tomate cereja, cogumelo fresco e parmesão. A Pepe abre aos sábados, domingos e feriados a partir das 13h. Rota do Carmo, Km 1,5, Pedra Azul. Mais informações: (27) 99921-3111 e @pepepatisserie. FOTO: Pablo Pietro     

4

SABORES DA ALEMANHA

A Ronchi Beer é uma das cervejarias mais conhecidas de Pedra Azul. A fábrica fica no Vale da Pedra, junto a um restaurante e tap bar com vista privilegiada para a rocha que dá nome à região. A dica por lá é sentar no deque e beber chopes harmonizados com quitutes de influência alemã. O mais elogiado é o joelho de porco assado, servido com batata rústica, salsicha alemã, chucrute, mostarda e molho agridoce de maçã (R$ 109/duas pessoas). Funciona de segunda a sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 22h. Rua Nona Elvira P. Modolo, S/N, Pedra Azul. Mais informações: (27) 99814-4005 e @ronchibeer. FOTO: Ronchi/Instagram 

5

ESTILO NAPOLITANO

Endereço da autêntica pizza napolitana nas montanhas capixabas, a Vallino figura entre as 50 melhores pizzarias da América Latina. Nesta temporada, a casa apresenta novidades como a pizza de tomatinhos, presunto de Parma e trufas (R$ 99); de pera, gorgonzola, fior di latte  mel e nozes (R$ 75); e a doce stracietti (quadradinhos de massa de pizza com Nutella, creme e farofa de pistache/R$ 49). Abre diariamente, das 18h à 0h. Rua Nona Elvira P. Modolo, 2, Chácara Pietra Azzurra, Rota Vale da Pedra. Mais informações: (27) 99958-2019 e @vallinopizzeria. FOTO: Ciro Trigo

6

JARDIM CERVEJEIRO

Sede da Cervejaria Barba Negra, cuja fábrica acaba de ser inaugurada, o SOS Garden Bar é um dos points mais animados e "instagramáveis" de Pedra Azul. Com música ao vivo de sexta a domingo, o restaurante e tap bar fica em um amplo jardim com pergolados, "teto" de guarda-chuvas coloridos e até casa de hobbit. Bolinho de taioba (R$ 42/10 unidades), mexido (R$ 60), rabada na lata com polenta frita (R$ 87), coelho com batata calabresa a tomate confit (R$ 95) e magret com purê de batata, cogumelo e pera ao vinho (R$ 184) fazem parte do menu. Pet friendly. Abre de quarta a sábado, das 11h30 à 0h, e domingo até 19h30. Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, ES 164, São Paulinho. Mais informações: @sosgardenbar. FOTO: SOS/Instagram 

7

BISTRÔ VARIADO

Bistrô de cardápio variado na Vila de Aracê, o Duli Restaurante é comandado pela chef Débora Uliana e tem clima familiar. Petiscos, pizzas, hambúrguer, risotos, massas e preparações mais sofisticadas com frutos do mar e carne vermelha estão entre as opções, todas com pegada artesanal e autoral. A costela bovina, assada lentamente, é um dos trunfos da chef, que também aposta em pratos como carré de cordeiro com cuscuz marroquino e molho demi-glace (foto/R$ 100/individual e R$ 190/duas pessoas). Música ao vivo aos sábados, no jantar (sob consulta). Abre de quinta a sábado para almoço, lanche da tarde e jantar e no domingo apenas para almoço. BR-262, Km 87 (Av. Hermínio Uliana), Aracê. Mais informações: (27) 99998-1209 e @dulirestaurante. FOTO: Duli/Instagram    

8

ACONCHEGO NA VILA

Croissants, éclairs, macarons, donuts e brownies estão entre as gostosuras servidas na Luna Lab Café & Delicatéssen. Situada na Vila de Pedra Azul, em um espaço colorido e aconchegante com toque psicodélico, a cafeteria acaba de incluir novidades para o inverno. Estão na lista panelinha de ovos mexidos com bacon e baguete (R$ 25), ⁠cuca de amora com geleia da fruta (receita zero lactose/ R$ 14) e bolo de milho e parmesão com goiabada cremosa (sem trigo/R$ 14). Horários: de quinta a segunda-feira, das 9h às 18h. Pet friendly. Rua Uliana, Galeria Ana Modolo, Pedra Azul. Mais informações: @lunalabcafe. FOTO: Luna Lab/Divulgação                     

9

SOBREMESA IMPERDÍVEL

O restaurante Don Calmon fica na Rota Vale da Pedra e tem um visual de tirar o fôlego. De sua varanda, avista-se a Pedra do Lagarto, e no cardápio quem brilha são as massas artesanais, produzidas no local. Entre as sugestões da casa estão o ravióli de maçã com nozes e salmão grelhado (R$ 145) e, de entrada, a burrata com tomate confit e pão caseiro (R$ 59). De sobremesa, um clássico é a Terrine Tricolor (foto), com variados tipos de chocolate , geleia de frutas vermelhas e praliné de castanha-de-caju (R$ 49). O restaurante abre sexta e sábado para almoço e jantar (domingo somente almoço). Rodovia BR-262, Km 90, Pedra Azul. Mais informações: (27) 99604-0607 e @doncalmon. FOTO: Don Calmon/Divulgação                      

10

COZINHA SAZONAL

A cozinha sazonal, focada em ingredientes locais com o máximo de seu frescor, dá o tom no Espigueiro, famoso restaurante da Rota do Carmo. No cardápio do chef Robson Feu para a temporada destacam-se opções como rabada braseada (R$ 132), ceviche de polvo (R$ 79) e bolinho de bacalhau recheado com o icônico queijo português Serra da Estrela (R$ 36). Uma novidade é o rodízio de pizzas, com sete sabores, sempre nas noites de quinta-feira (R$ 69,90 por pessoa/bebidas à parte). A casa abre diariamente para almoço e jantar. Rota do Carmo, S/N, Aracê. Mais informações: (27) 99805-0218 e @espigueiro. FOTO: Espigueiro/Instagram                  

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