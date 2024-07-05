Fim de semana em Pedra Azul: diárias vão de R$ 250 a quase R$ 4 mil

Entre os destaques, o Glamping Pedra Azul vem fazendo muito sucesso na região. Esse conceito de hospedagem que une as palavras ‘glamour’ e 'camping' também é sinônimo de conforto, sofisticação e natureza. E para quem busca acomodações com bom custo-benefício, o Vista Azul Resort é uma ótima opção, unindo bom preço e localização.