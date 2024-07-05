Fim de semana em Pedra Azul: diárias vão de R$ 250 a quase R$ 4 mil

Um dos destinos mais procurados do Espírito Santo no período do inverno é Pedra Azul. Essa localidade - para lá de charmosa - de Domingos Martins atrai todo ano turistas que buscam um lugar aconchegante para relaxar. Por isso, a busca por hospedagens cresce significativamente nesta época.
Seja a procura por casais ou até mesmo famílias, uma coisa é certa: há hotéis, pousadas e chalés para todos os gostos - e bolsos. Pensando nisso, HZ preparou uma lista com 10 hospedagens com diárias que vão de R$ 250 a R$ 3.850. Cabe ressaltar que os preços variam conforme as temporadas e dias da semana.
Entre os destaques, o Glamping Pedra Azul vem fazendo muito sucesso na região. Esse conceito de hospedagem que une as palavras ‘glamour’ e 'camping' também é sinônimo de conforto, sofisticação e natureza. E para quem busca acomodações com bom custo-benefício, o Vista Azul Resort é uma ótima opção, unindo bom preço e localização.
CONFIRA A LISTA COMPLETA
1- VILLA LUIZA
- Localização: cerca de 11km da Rota do Lagarto
- Preço da diária: R$ 700
- Informações: Casa com churrasqueira, cervejeira, fire pit, piscina, Wi-Fi, cozinha completa, deck externo, lareira, sky TV. Comporta 14 hóspedes, possui 4 quartos (2 suítes) e 3 banheiros
- Reservas: Whatsapp: 27 99638-3218 / Instagram (acesse)
2- GLAMPING PEDRA AZUL
- Localização: a 8 km da vila de Pedra Azul, seguindo pela Rota do Carmo. Há sinalização em todo percurso
- Preço da diária: a partir de R$ 1.935 (mínimo de duas diárias)
- Informações: Todos os quartos possuem camas king size, roupas de cama super premium, banheira, frigobar, ar-condicionado e internet. Além disso, algumas unidades desfrutam de lareira, chão térmico e toalhas aquecidas. Vale ressaltar que o local é praticamente para casais, pois não aceita reservas com crianças ou pets
- Reservas: Whatsapp: 27 99719-9438 / Instagram (acesse)
3- CHALÉ DE CAMPO EM PEDRA AZUL
- Localização: Sítio Cinco Irmãos. Aproximadamente a 900 m da Rota do Lagarto e da entrada do Parque Estadual de Pedra Azul
- Preço da diária: R$ 1.150. O valor corresponde a diária com 6 hóspedes (mínimo aceito pelo proprietário)
- Informações: Possui 4 quartos, sendo 2 suítes. Todos os quartos possuem cama de casal. Há um sofá na sala do andar superior reversível em cama de casal, 1 berço, 1 banheiro e 1 lavabo. A cozinha está equipada com eletrodomésticos. A sala é equipada com sofás, TV de 40” com pacote de 159 canais. O chalé conta com uma lareira de tijolinhos, que funciona à lenha. A área externa dispõe de um complexo com jardim gramado, garagem coberta, churrasqueira com todos os utensílios necessários e uma piscina coberta de uso exclusivo para os hóspedes
- Reservas: Airbnb (acesse)
4- CASA DE TEMPORADA POMERANA
- Localização: A casa fica na vila de Pedra Azul com uma boa vista para a pedra
- Preço da diária: R$ 250 a R$ 300 (com mínimo de duas diárias)
- Informações: O espaço conta com 3 quartos, sendo 1 suíte, 1 banheiro social, cozinha toda equipada, sala de estar, duas varandas e área de serviço
- Reservas: Whatsapp: 27 99812-0189 (Benilda) / Instagram (acesse)
5- CHALÉ PEDRA AZUL
- Localização: Rod. Br - 262, Km 90, Vale da Pedra, Pedra Azul, Domingos Martins. O local pertence a um sítio familiar
- Preço da diária: R$ 350
- Informações: O chalé conta com cama queen para casal, sofá cama, banheiro e cozinha com frigobar, microondas, cafeteira e sanduicheira
- Reservas: Whatsapp: 27 99890-9459 / Instagram (acesse)
6- NATUREZA ECOLODGE
- Localização: Alto Castelinho, Vargem Alta (próximo a Rota do Lagarto, em Pedra Azul)
- Preço da diária: R$ 1.723. Valor referente ao quarto luxo premium montanha, no Natureza Ecolodge
- Informações: Chalé com banheira de imersão , lareira elétrica, copinha, cama king e sala de estar
- Reservas: Whatsapp: 28 99966-9580 / Instagram (acesse) / Site (acesse)
7- POUSADA PEDRA AZUL
- Localização: Rota do Lagarto, Pedra Azul. Km 88 Rodovia BR 262, Domingos Martins
- Preço da diária: a partir de R$ 925 (preço para final de semana em julho). Valor referente ao quarto Conforto - Sacada com vista da natureza.
- Informações: Sacada com vista dos jardins do hotel. Banheiro com secador de cabelos, banheira e ducha higiênica, TV, ar condicionado com função quente e fria, frigobar, espelho, Wi-Fi. Obs: Acomodação localizada no térreo e sem vista da Pedra Azul.
- Reservas: Whatsapp: 27 99222-5626 / Instagram (acesse) / Site (acesse)
8- FLAT VISTA AZUL RESORT
- Localização: Rodovia BR-262, Km 89 s/n. Hotel Bristol Vista Azul, Pedra Azul
- Preço da diária: R$ 350 (preço com base no Airbnb, em julho de 2024)
- Informações: O Loft 438 dispõe de mesa de trabalho, banheiro privativo com chuveiro e secador de cabelo, TV de tela plana, ar-condicionado, varanda, cozinha. Inclui também roupa de cama e toalhas de banho. O local ainda conta com piscina aquecida, piscina, academia, quadra de tênis, conveniência 24h, jacuzzi para 10 pessoas, mirante, espaços temáticos, programação diversificada para adultos e crianças, praça do fogo
- Reservas: Airbnb
9- POUSADA DOS PINHOS
- Localização: Rodovia BR 262, Km 90 s/n Pedra Azul, Domingos Martins
- Preço da diária: R$ 863 (valor referente a um quarto na ala principal com varanda- acesso por escadas)
- Informações: Acomodação projetada para comportar até 2 hóspedes em 1 cama de casal ou 2 camas de solteiro
- Reservas: Whatsapp: 27 99970-1115 / Instagram (acesse) / Site (acesse)
10- POUSADA RABO DO LAGARTO
- Localização: Rodovia Geraldo Sartório ES 164, Km 70, São Paulo do Aracê, Domingos Martins
- Preço da diária: R$ 3.850 (valor referente a Suíte Premium Plus Carrara)
- Informações: Suíte térrea, banheira de imersão, janelão de 6 metros com vista para a Pedra Azul, varanda, lareira a lenha e cama “Super King”. Piscina com teto de vidro e climatizada. Possui Wi-Fi, adega climatizada, chaleira elétrica, aparelho SMARTV e ar condicionado Fujitsu. Edredom de plumas de ganso, lençóis de algodão egípcio, peças de enxoval e roupões de banho Trousseau, secador de cabelo, sais de banho, ammenities de marcas variadas incluindo Bulgari, Trousseau e Alexandre Herchcovitch. Frigobar personalizado. Licor de cortesia.
- Reservas: Whatsapp: 27 99767-2009 / Instagram (acesse) / Site (acesse)
Os valores foram apurados em 5/07/24 e estão sujeitos a alteração por parte dos estabelecimentos.