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Turismo

Fim de semana em Pedra Azul: diárias vão de R$ 250 a quase R$ 4 mil

HZ preparou uma lista com 10 hospedagens, que incluem hotéis, pousadas e chalés para todos os gostos e bolsos; confira
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 15:16

Hospedagens em Pedra Azul fazem sucesso no inverno.
Hospedagens em Pedra Azul fazem sucesso no inverno. Crédito: Reprodução/Divulgação
Um dos destinos mais procurados do Espírito Santo no período do inverno é Pedra Azul. Essa localidade - para lá de charmosa - de Domingos Martins atrai todo ano turistas que buscam um lugar aconchegante para relaxar. Por isso, a busca por hospedagens cresce significativamente nesta época.
Seja a procura por casais ou até mesmo famílias, uma coisa é certa: há hotéis, pousadas e chalés para todos os gostos - e bolsos. Pensando nisso, HZ preparou uma lista com 10 hospedagens com diárias que vão de R$ 250 a R$ 3.850. Cabe ressaltar que os preços variam conforme as temporadas e dias da semana.
Entre os destaques, o Glamping Pedra Azul vem fazendo muito sucesso na região. Esse conceito de hospedagem que une as palavras ‘glamour’ e 'camping' também é sinônimo de conforto, sofisticação e natureza. E para quem busca acomodações com bom custo-benefício, o Vista Azul Resort é uma ótima opção, unindo bom preço e localização.

CONFIRA A LISTA COMPLETA

1- VILLA LUIZA

Villa Luiza em Pedra Azul
Villa Luiza em Pedra Azul Crédito: Divulgação
  • Localização: cerca de 11km da Rota do Lagarto
  • Preço da diária: R$ 700
  • Informações: Casa com churrasqueira, cervejeira, fire pit, piscina,  Wi-Fi, cozinha completa, deck externo, lareira, sky TV. Comporta 14 hóspedes, possui 4 quartos (2 suítes) e 3 banheiros
  • Reservas: Whatsapp: 27 99638-3218 / Instagram (acesse)

2- GLAMPING PEDRA AZUL

Glamping Pedra Azul, no distrito de Aracê, em Domingos Martins
Glamping Pedra Azul, no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vinicius Villar
  • Localização: a 8 km da vila de Pedra Azul, seguindo pela Rota do Carmo. Há sinalização em todo percurso
  • Preço da diária: a partir de R$ 1.935 (mínimo de duas diárias)
  • Informações: Todos os quartos possuem camas king size, roupas de cama super premium, banheira, frigobar, ar-condicionado e internet. Além disso, algumas unidades desfrutam de lareira, chão térmico e toalhas aquecidas. Vale ressaltar que o local é praticamente para casais, pois não aceita reservas com crianças ou pets
  • Reservas: Whatsapp: 27 99719-9438 / Instagram (acesse)

3-  CHALÉ DE CAMPO EM PEDRA AZUL

Casa de Campo em Pedra Azul
Casa de Campo em Pedra Azul Crédito: Divulgação
  • Localização:  Sítio Cinco Irmãos. Aproximadamente a 900 m da Rota do Lagarto e da entrada do Parque Estadual de Pedra Azul 
  • Preço da diária: R$ 1.150. O valor corresponde a diária com 6 hóspedes (mínimo aceito pelo proprietário)
  • Informações: Possui 4 quartos, sendo 2 suítes. Todos os quartos possuem cama de casal. Há um sofá na sala do andar superior reversível em cama de casal, 1 berço, 1 banheiro e 1 lavabo. A cozinha está equipada com eletrodomésticos. A sala é equipada com sofás, TV de 40” com pacote de 159 canais. O chalé conta com uma lareira de tijolinhos, que funciona à lenha. A área externa dispõe de um complexo com jardim gramado, garagem coberta, churrasqueira com todos os utensílios necessários e uma piscina coberta de uso exclusivo para os hóspedes
  • Reservas: Airbnb (acesse)

4- CASA DE TEMPORADA POMERANA

Casa de Temporada Pomerana, em Pedra Azul
Casa de temporada Pomerana, em Pedra Azul Crédito: Divulgação
  • Localização: A casa fica na vila de Pedra Azul com uma boa vista para a pedra
  • Preço da diária: R$ 250 a R$ 300 (com mínimo de duas diárias)
  • Informações: O espaço conta com 3 quartos, sendo 1 suíte, 1 banheiro social, cozinha toda equipada, sala de estar, duas varandas e área de serviço
  • Reservas:  Whatsapp: 27 99812-0189 (Benilda) / Instagram (acesse)

5- CHALÉ PEDRA AZUL

Chalé Pedra Azul
Chalé Pedra Azul Crédito: Divulgação
  • Localização: Rod. Br - 262, Km 90, Vale da Pedra, Pedra Azul, Domingos Martins. O local pertence a um sítio familiar
  • Preço da diária: R$ 350
  • Informações: O chalé conta com cama queen para casal, sofá cama, banheiro e cozinha com frigobar, microondas, cafeteira e sanduicheira
  • Reservas: Whatsapp: 27 99890-9459 / Instagram (acesse)

6- NATUREZA ECOLODGE

Quarto luxo premium montanha, no Natureza Ecolodge
Quarto luxo premium montanha, no Natureza Ecolodge Crédito: Divulgação
  • Localização: Alto Castelinho, Vargem Alta (próximo a Rota do Lagarto, em Pedra Azul)
  • Preço da diária: R$ 1.723. Valor referente ao quarto luxo premium montanha, no Natureza Ecolodge
  • Informações: Chalé com banheira de imersão , lareira elétrica, copinha, cama king e sala de estar
  • Reservas: Whatsapp: 28 99966-9580 / Instagram (acesse) / Site (acesse)

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7-  POUSADA PEDRA AZUL

Quarto Conforto - Sacada com vista da Natureza
Quarto Conforto - Sacada com vista da Natureza Crédito: Divulgação
  • Localização: Rota do Lagarto, Pedra Azul. Km 88 Rodovia BR 262, Domingos Martins
  • Preço da diária: a partir de R$ 925 (preço para final de semana em julho). Valor referente ao quarto Conforto - Sacada com vista da natureza. 
  • Informações: Sacada com vista dos jardins do hotel. Banheiro com secador de cabelos, banheira e ducha higiênica, TV, ar condicionado com função quente e fria, frigobar, espelho, Wi-Fi. Obs: Acomodação localizada no térreo e sem vista da Pedra Azul.
  • Reservas: Whatsapp: 27 99222-5626 / Instagram (acesse) / Site (acesse)

8- FLAT VISTA AZUL RESORT

Flat em Vista Azul Hotel, em Pedra Azul
Flat em Vista Azul Hotel, em Pedra Azul Crédito: Divulgação
  • Localização: Rodovia BR-262, Km 89 s/n. Hotel Bristol Vista Azul, Pedra Azul
  • Preço da diária: R$ 350 (preço com base no Airbnb, em julho de 2024)
  • Informações: O Loft 438 dispõe de mesa de trabalho, banheiro privativo com chuveiro e secador de cabelo, TV de tela plana, ar-condicionado, varanda, cozinha. Inclui também roupa de cama e toalhas de banho. O local ainda conta com piscina aquecida, piscina, academia, quadra de tênis, conveniência 24h, jacuzzi para 10 pessoas, mirante, espaços temáticos, programação diversificada para adultos e crianças, praça do fogo
  • Reservas: Airbnb

9- POUSADA DOS PINHOS

Quarto na Pousada dos Pinhos
Quarto na Pousada dos Pinhos Crédito: Divulgação
  • Localização: Rodovia BR 262, Km 90 s/n Pedra Azul, Domingos Martins 
  • Preço da diária: R$ 863 (valor referente a um quarto na ala principal com varanda- acesso por escadas)
  • Informações: Acomodação projetada para comportar até 2 hóspedes em 1 cama de casal ou 2 camas de solteiro
  • Reservas: Whatsapp: 27 99970-1115  / Instagram (acesse) / Site (acesse)

10- POUSADA RABO DO LAGARTO

Suíte Premium Plus Carrara, na Pousada Rabo do Lagarto
Suíte Premium Plus Carrara, na Pousada Rabo do Lagarto Crédito: Divulgado
  • Localização: Rodovia Geraldo Sartório ES 164, Km 70, São Paulo do Aracê, Domingos Martins
  • Preço da diária: R$ 3.850 (valor referente a Suíte Premium Plus Carrara)
  • Informações: Suíte térrea, banheira de imersão, janelão de 6 metros com vista para a Pedra Azul, varanda, lareira a lenha e cama “Super King”. Piscina com teto de vidro e climatizada.  Possui Wi-Fi, adega climatizada, chaleira elétrica, aparelho SMARTV e ar condicionado Fujitsu. Edredom de plumas de ganso, lençóis de algodão egípcio, peças de enxoval e roupões de banho Trousseau, secador de cabelo, sais de banho, ammenities de marcas variadas incluindo Bulgari, Trousseau e Alexandre Herchcovitch. Frigobar personalizado. Licor de cortesia.
  • Reservas: Whatsapp: 27 99767-2009  / Instagram (acesse) / Site (acesse)
Os valores foram apurados em 5/07/24 e estão sujeitos a alteração por parte dos estabelecimentos.

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