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Turismo

5 cidades brasileiras para curtir o inverno

Confira quais são os melhores destinos para aproveitar a estação e o friozinho sem precisar sair do país
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Junho de 2024 às 16:00

Imagem Edicase Brasil
Clima ameno e atrações de algumas cidades são perfeitos para aproveitar o inverno Crédito: Alf Ribeiro | Shutterstock
Apesar de o Brasil ser associado ao calor e às praias tropicais, o país também oferece destinos encantadores para quem busca experiências únicas durante o inverno. Com paisagens deslumbrantes, clima ameno e variedade de atividades, algumas cidades se destacam como locais perfeitos para aproveitar a estação mais fria do ano. Por isso, listamos as 5 melhores para você incluir no roteiro e curtir o clima do período sem sair do país. Confira!

1. Campos do Jordão; São Paulo

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Campos do Jordão oferece uma ampla gama de atividades e uma culinária perfeita Crédito: Leonidas Santana | Shutterstock
Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão é o refúgio perfeito para os amantes do frio. Situada na Serra da Mantiqueira, a cidade oferece um clima ameno, chalés charmosos e uma ampla gama de atividades, como passeios de teleférico, trilhas ecológicas e visitas ao famoso Parque Amantikir. A culinária local, rica em fondues , trutas e chocolates, completa a experiência.

2. Petrópolis; Rio de Janeiro

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Palácio de Cristal é uma das atrações turísticas de Petrópolis Crédito: FCG | Shutterstock
A cidade imperial de Petrópolis, com seu clima agradável e história rica, é um destino imperdível para o inverno. Localizada na região serrana do Rio de Janeiro, ela oferece atrações como o Museu Imperial, o Palácio de Cristal e a charmosa Rua Tereza, famosa por suas lojas de moda. Além disso, a cidade é cercada por belas paisagens e oferece diversas opções de pousadas e restaurantes aconchegantes.

3. Monte Verde; Minas Gerais

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Monte Verde oferece chalés românticos para os casais apaixonados  Crédito: Dani cronemberg | Shutterstock
Monte Verde, um distrito de Camanducaia, é um destino encantador na Serra da Mantiqueira. Conhecida por seu clima frio, ideal para casais, a cidade oferece chalés românticos , trilhas exuberantes e um centrinho acolhedor com lojas de artesanato e cafés. As opções gastronômicas variam de fondues e queijos artesanais a pratos típicos mineiros, proporcionando uma experiência culinária diversificada.

4. Curitiba; Paraná

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Jardim Botânico é uma das paisagens deslumbrante de Curitiba Crédito: Yes Drone | Shutterstock
Com um clima frio e atrações culturais diversas, Curitiba é uma excelente escolha para curtir o inverno no Brasil. A cidade é conhecida por seus parques bem-cuidados, como o Jardim Botânico e o Parque Barigui, além de sua arquitetura moderna e o famoso Museu Oscar Niemeyer. O local também oferece uma cena gastronômica vibrante, com muitos cafés, bares e restaurantes que servem pratos típicos e internacionais.

5. Caldas Novas; Goiás

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Caldas Novas é um destino surpreendente para quem deseja relaxar no inverno Crédito: Washington34 | Shutterstock
Embora mais conhecida por suas águas termais, Caldas Novas é um destino surpreendente para o inverno, especialmente para quem deseja relaxar. A cidade possui o maior complexo de águas termais do mundo, junto à vizinha Rio Quente, onde é possível se aquecer nas piscinas naturais. Além das águas quentes, a cidade oferece variedade de atividades recreativas e vida noturna animada.

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