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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Junho de 2026 às 01:55

O dia pedirá introspecção, equilíbrio emocional e cautela nas decisões, com mais atenção à forma de lidar com pensamentos, sentimentos e relações (Imagem: amgun | Shutterstock)
O dia pedirá introspecção, equilíbrio emocional e cautela nas decisões, com mais atenção à forma de lidar com pensamentos, sentimentos e relações Crédito: Imagem: amgun | Shutterstock
O domingo tenderá a ser introspectivo, com mais sensibilidade e necessidade de organizar emoções e pensamentos. Será um dia propício para ajustar expectativas, evitar impulsos e ouvir mais a própria intuição. Com calma e maturidade, o período tenderá a favorecer entendimentos mais profundos. Confira as previsões do horóscopo e veja como essa energia irá influenciar o seu signo!

Áries

Áries poderá ter um dia mais comunicativo, mas deverá ter cautela ao se expressar (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Áries poderá ter um dia mais comunicativo, mas deverá ter cautela ao se expressar Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você tenderá a estar mais comunicativo(a) e disposto(a) a resolver assuntos que dependam de negociações e trocas de informações, o que favorecerá o esclarecimento de mal-entendidos. No entanto, algumas conversas poderão provocar reações mais intensas do que o esperado, exigindo cautela com palavras ditas por impulso. Procure manter o equilíbrio entre sinceridade e prudência ao se expressar.

Touro

Touro deverá avaliar os fatos com calma antes de agir e organize as finanças de forma racional (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Touro deverá avaliar os fatos com calma antes de agir e organize as finanças de forma racional Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você tenderá a se deparar com certa agitação e um conflito interno que poderá afetar sua vida financeira. Situações que impactem a autoestima e a busca por reconhecimento poderão surgir, gerando desconforto e favorecendo reações impulsivas. Logo, procure avaliar os fatos com calma antes de agir e organize suas finanças de forma racional.

Gêmeos

Gêmeos viverá um dia de inquietação emocional e mental, precisando organizar melhor suas prioridades (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Gêmeos viverá um dia de inquietação emocional e mental, precisando organizar melhor suas prioridades Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você poderá sentir agitação interna e dúvidas que poderão afetar a autoimagem, a comunicação e a forma como administra suas finanças. É possível que esse conflito interno traga à tona mágoas profundas e insatisfações materiais, gerando tensão entre desejos pessoais e necessidade de segurança. Procure ser realista diante de impulsos inconscientes e organize suas prioridades com paciência.

Câncer

Câncer poderá sentir necessidade de recolhimento e silêncio interno, buscando clareza mental e equilíbrio emocional ao longo do dia (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Câncer poderá sentir necessidade de recolhimento e silêncio interno, buscando clareza mental e equilíbrio emocional ao longo do dia Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você poderá sentir uma forte necessidade de se recolher e silenciar a mente para recuperar energias e compreender sentimentos mais profundos. Será um dia de introspecção que poderá ajudar a clarear pensamentos, mas que exigirá cuidado com ideias confusas ou medos que possam desestabilizar sua paz interior. Busque o bem-estar espiritual e evite desgastes com distrações externas.

Leão

Leão poderá desejar mudanças e mais liberdade social, mas deverá evitar atritos em grupos e amizades (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Leão poderá desejar mudanças e mais liberdade social, mas deverá evitar atritos em grupos e amizades Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você tenderá a sentir um forte desejo de romper com a rotina e buscar mais liberdade junto aos amigos ou em projetos voltados ao futuro. Ideias inspiradoras poderão surgir, embora também possam aparecer tensões ou desentendimentos causados por atitudes impulsivas ou disputas de poder nos grupos dos quais participa. Procure acolher mudanças inesperadas com flexibilidade e manter a abertura ao diálogo.

Virgem

Virgem sentirá vontade de inovar na carreira, mas deverá agir com prudência diante de hierarquias e autoridades (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Virgem sentirá vontade de inovar na carreira, mas deverá agir com prudência diante de hierarquias e autoridades Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você poderá sentir um impulso para inovar e buscar mais liberdade na carreira ou nos seus objetivos profissionais. Será um dia em que o desejo de quebrar regras e se expressar de forma autêntica poderá gerar agitação mental e conflitos com figuras de autoridade ou no ambiente de trabalho. Procure agir com discernimento, evitando reações impulsivas que possam prejudicar sua imagem.

Libra

Libra estará mais propenso a buscar expansão de ideias e novos aprendizados (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Libra estará mais propenso a buscar expansão de ideias e novos aprendizados Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você poderá sentir maior necessidade de expandir horizontes, buscar novos conhecimentos e expressar suas verdades com mais clareza. Será um dia com mais lucidez para metas futuras, embora sentimentos de insegurança ou rejeição possam surgir. Procure direcionar a mente para o crescimento e evite discussões desgastantes.

Escorpião

Escorpião poderá enfrentar emoções intensas e questionamentos sobre suas finanças, sendo importante ser realista e evitar agir por impulso (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Escorpião poderá enfrentar emoções intensas e questionamentos sobre suas finanças, sendo importante ser realista e evitar agir por impulso Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você tenderá a se deparar com uma forte agitação interna e questionamentos sobre a forma como organiza suas finanças compartilhadas e emoções. Será possível que desejos intensos venham à tona, afetando a racionalidade e despertando desconfianças ou insatisfações nos relacionamentos. Procure ser realista e evite tomar decisões radicais.

Sagitário

Sagitário deverá dialogar com transparência e sem julgamentos, fortalecendo a confiança (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Sagitário deverá dialogar com transparência e sem julgamentos, fortalecendo a confiança Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você precisará direcionar sua atenção à forma como se comunica e interage nos seus relacionamentos. O domingo pedirá clareza e equilíbrio para alinhar seus desejos aos do outro, evitando que sentimentos ocultos ou mágoas antigas gerem conflitos e desentendimentos. Procure dialogar com transparência e sem julgamentos, fortalecendo a confiança.

Capricórnio

Capricórnio deverá evitar reações impulsivas e reorganizar as tarefas com realismo e paciência (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Capricórnio deverá evitar reações impulsivas e reorganizar as tarefas com realismo e paciência Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você tenderá a se deparar com forte agitação mental, acúmulo de tarefas e um conflito interno que poderá afetar sua saúde, bem-estar e rotina de trabalho. Será possível que essa sobrecarga desperte desejos reprimidos e insatisfações, gerando tensão entre exigências externas e limites físicos. Procure evitar reações impulsivas e reorganizar suas tarefas com realismo e paciência.

Aquário

Aquário poderá viver um dia leve e criativo, mas deverá equilibrar a alegria com a atenção às emoções internas (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Aquário poderá viver um dia leve e criativo, mas deverá equilibrar a alegria com a atenção às emoções internas Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Você tenderá a sentir mais clareza mental e entusiasmo para expressar sua criatividade, buscar prazer e se comunicar. Sua vitalidade favorecerá a autoconfiança no lazer e na vida afetiva, embora seja importante não ignorar desejos ocultos ou insatisfações que possam gerar conflitos internos. Busque equilibrar sua alegria espontânea e a consciência emocional.

Peixes

Peixes estará mais propenso a buscar recolhimento e conexão familiar (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)
Peixes estará mais propenso a buscar recolhimento e conexão familiar Crédito: Imagem: sunlight77 | Shutterstock
Neste domingo, você tenderá a sentir um forte desejo de se recolher e focar a organização do lar e a conexão com familiares. Poderá surgir mais clareza para compreender suas necessidades internas e alinhar sentimentos e ações. No entanto, também poderão emergir antigos desconfortos emocionais ou sentimentos de rejeição, exigindo maturidade para serem elaborados sem gerar conflitos.

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