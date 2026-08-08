Dia de São Domingos de Gusmão: 6 orações para pedir proteção e bênçãos

Glorioso São Domingos de Gusmão, santo da simplicidade, do amor e da pobreza, fiel à Virgem Maria na recitação do Santo Rosário, no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais… Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus, e empenho na evangelização de todos, principalmente dos mais afastados da Verdade e do Caminho.