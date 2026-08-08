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Gastronomia

8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais

Veja como preparar pratos sem ingredientes de origem animal para surpreender a família na celebração
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 12:54

Lasanha de espinafre e tofu (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)
Lasanha de espinafre e tofu Crédito: Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock

O almoço de Dia dos Pais é uma oportunidade especial para reunir a família ao redor da mesa, celebrar a data e compartilhar momentos de carinho por meio da boa comida. Para tornar esse encontro ainda mais acolhedor e inclusivo, as receitas veganas são uma excelente opção, pois atendem tanto quem segue uma alimentação sem ingredientes de origem animal quanto aqueles que desejam experimentar novos sabores.

Abaixo, confira 8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais!

1. Lasanha de espinafre e tofu

Ingredientes

Lasanha

  • 500 g de massa para lasanha sem ovos
  • 300 g de espinafre
  • 250 g de tofu
  • 1/4 de xícara de chá de levedura nutricional
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Manjericão para decorar

Molho de tomate

  • 6 tomates maduros
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • Manjericão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de água

Molho branco

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Molho de tomate

Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Adicione o alho e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o purê de tomate e a água, misture e tampe a panela. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o manjericão e reserve.

Molho branco

Em um recipiente com água, deixe as castanhas-de-caju de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com 2 xícaras de chá de água até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve.

Montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, esfarele o tofu e misture com a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate e cubra com uma camada de massa de lasanha. Adicione o espinafre refogado e, por cima, o tofu. Cubra com molho branco e repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Escondidinho de legumes

Ingredientes

  • 3 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
  • 1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os legumes e cozinhe até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra panela, misture a batata-doce amassada com o leite e o restante do azeite de oliva, mexendo até formar um purê cremoso. Após, em um refratário, coloque o recheio de legumes e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva quente.

Chili vegano (Imagem: Elena.Katkova | Shutterstock)
Chili vegano Crédito: Imagem: Elena.Katkova | Shutterstock

3. Chili vegano

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido
  • 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido
  • 1 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos pequenos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 4 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de pimenta-caiena
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem. Acrescente os pimentões e a cenoura e mexa por 5 minutos para começarem a amolecer. Junte os tomates e cozinhe até soltarem o líquido.

Acrescente o milho-verde, os feijões, o molho de tomate e todos os temperos. Misture bem. Reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho esteja encorpado e os sabores bem integrados. Desligue o fogo e sirva quente.

4. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de creme de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1 colher de chá de cominho
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico, o molho de tomate, o ketchup, a mostarda, a páprica defumada e o cominho. Misture e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de amêndoas e cozinhe por mais 10 minutos, até que o molho esteja espesso e bem incorporado. Tempere com sal. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Feijoada vegana

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-preto cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de tofu defumado cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura, a batata-doce e a abóbora. Refogue por 5 minutos. Acrescente o tofu defumado, o feijão-preto e as folhas de louro. Abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)
Moqueca de banana-da-terra Crédito: Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock

6. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

  • 4 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 1 pimentão verde sem sementes e fatiado
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • Coentro picado, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os pimentões e os tomates e cozinhe até ficarem macios. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e o leite de coco. Cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.

7. Quibe de lentilha assado

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe hidratado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um processador, bata a lentilha até obter uma pasta. Transfira para um recipiente e adicione o trigo para quibe hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite de oliva e os temperos. Misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e espalhe a massa, alisando com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

8. Risoto de brócolis e cogumelo

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
  • 1 brócolis picado
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1,5 l de caldo de legumes quente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o arroz arbóreo e mexa para envolver os grãos no azeite de oliva. Adicione o vinho branco e deixe evaporar. Uma concha por vez, coloque o caldo de legumes quente, mexendo sempre antes de adicionar mais. Cozinhe até o arroz começar a ficar cremoso. Quando estiver quase no ponto, acrescente o brócolis e o cogumelo e cozinhe até que os ingredientes estejam macios e o arroz al dente . Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

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