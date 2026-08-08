Nesse sentido, talvez a pergunta possa ser invertida. Em vez de perguntar por que escrever um livro, seria possível perguntar: por que não escrever?





Para muitos autores, especialmente aqueles que cultivam a poesia, o livro surge como uma espécie de síntese de um percurso. Textos escritos em momentos distintos, às vezes ao longo de anos, encontram uma forma comum e passam a dialogar entre si. O que antes eram fragmentos dispersos transforma-se em obra.





Há também uma dimensão pública nesse gesto. O cantor e compositor Sérgio Sampaio expressou essa ideia nos versos: “Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia é na calçada.”





A literatura, nesse sentido, só se completa quando encontra leitores. Publicar é retirar as palavras do espaço privado e colocá-las em circulação.





Na nossa experiência de escrever e publicar um livro, entendemos que ela passava por compartilhar aquilo que há de mais humano: as nossas experiências, inquietações, percepções e perguntas para as quais talvez não existam respostas definitivas. Ao ler, o público não encontra apenas a nossa voz, mas também fragmentos de si mesmo.





É por isso que algumas obras permanecem. Não necessariamente porque confortam, mas porque provocam. Certos livros alteram a forma como enxergamos a realidade, desafiam nossas certezas ou nos obrigam a revisitar aspectos esquecidos da própria existência. São textos que produzem deslocamentos e deixam marcas.



Foi Kafka quem escreveu que “um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós”. A imagem permanece poderosa porque aponta para uma dimensão da literatura que vai além do entretenimento ou da informação.